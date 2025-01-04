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Кривбасс объявил названия первых трех команд, с которыми сыграет на зимнем сборе
Со временем будет известна и другая половина
Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол
"Кривбасс" на своем официальном сайте объявил имена трех спарринг-партнеров. Подопечные Вернидуба сыграют против них на зимнем учебно-тренировочном сборе в Испании.
- 24 января. "Олимпия" Любляна (Словения)
- 31 января. "Кальмар" (Швеция)
- 9 февраля. "Левадия" Таллин (Эстония)
Первую часть сезона "Любляна" завершила во главе турнирной таблицы чемпионата Словении. "Кальмар" по итогам прошедшего чемпионата (формат весна-осень) в Швеции вылетел из высшей лиги. "Левадия" в предыдущем сезоне стала чемпионом Эстонии (также формат весна-осень).
Впоследствии "Кривбасс" опубликует имена остальных соперников команды на сборах в Испании. В общей сложности команда проведет шесть спаррингов.
12 января криворожцы выйдут из отпуска. Впоследствии пройдут обследования и отправятся на сборы.
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