Кривбасс объявил названия первых трех команд, с которыми сыграет на зимнем сборе

"Кривбасс" на своем официальном сайте объявил имена трех спарринг-партнеров. Подопечные Вернидуба сыграют против них на зимнем учебно-тренировочном сборе в Испании.

24 января. "Олимпия" Любляна (Словения)

31 января. "Кальмар" (Швеция)

9 февраля. "Левадия" Таллин (Эстония)

Первую часть сезона "Любляна" завершила во главе турнирной таблицы чемпионата Словении. "Кальмар" по итогам прошедшего чемпионата (формат весна-осень) в Швеции вылетел из высшей лиги. "Левадия" в предыдущем сезоне стала чемпионом Эстонии (также формат весна-осень).

Впоследствии "Кривбасс" опубликует имена остальных соперников команды на сборах в Испании. В общей сложности команда проведет шесть спаррингов.

12 января криворожцы выйдут из отпуска. Впоследствии пройдут обследования и отправятся на сборы.