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Кривбасс объявил названия первых трех команд, с которыми сыграет на зимнем сборе

Премьер-лига

Со временем будет известна и другая половина

Кривбасс объявил названия первых трех команд, с которыми сыграет на зимнем сборе

Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол

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"Кривбасс" на своем официальном сайте объявил имена трех спарринг-партнеров. Подопечные Вернидуба сыграют против них на зимнем учебно-тренировочном сборе в Испании.

  • 24 января. "Олимпия" Любляна (Словения)
  • 31 января. "Кальмар" (Швеция)
  • 9 февраля. "Левадия" Таллин (Эстония)

Первую часть сезона "Любляна" завершила во главе турнирной таблицы чемпионата Словении. "Кальмар" по итогам прошедшего чемпионата (формат весна-осень) в Швеции вылетел из высшей лиги. "Левадия" в предыдущем сезоне стала чемпионом Эстонии (также формат весна-осень).

Впоследствии "Кривбасс" опубликует имена остальных соперников команды на сборах в Испании. В общей сложности команда проведет шесть спаррингов.

12 января криворожцы выйдут из отпуска. Впоследствии пройдут обследования и отправятся на сборы.

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Кривбасс (Кривой Рог) ФКИ Левадия (Таллинн) Кальмар Олимпия (Любляна)
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Источник:
Офіційний сайт Кривбасу
Опубликовал: Максим Кучер
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