  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Динамо официально подтвердило, что защитник Руха пройдет просмотр на сборах
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо официально подтвердило, что защитник Руха пройдет просмотр на сборах

Премьер-лига

По их итогам определится ближайшая судьба футболиста

Динамо официально подтвердило, что защитник Руха пройдет просмотр на сборах

Фото: ФК Рух

Новина українською

Защитник "Руха" Богдан Слюбик пройдет просмотр во время зимнего тренировочного сбора в составе "Динамо". Об этом киевляне сообщили на своих официальных ресурсах.

Как ранее сообщалось, сегодня он прошел медосмотр вместе с подопечными Шовковского в столичной клинике "Добробут". Завтра, 5 января, игрок отправится в Турцию вместе с киевлянами. По итогам сбора тренерский клуб примет решение о дальнейшем будущем футболисте в составе киевлян.

Слюбик является воспитанником "Карпат", а в октябре 2020 он присоединился к "Руху". В текущем чемпионате УПЛ защитник провел шесть матчей в составе команды Пономарева, ведь начало сезона пропустил из-за тяжелой травмы. В общей сложности на его счету 54 поединка на профессиональном уровне.

Богдан представлял сборные Украины трех возрастов. В том числе провел два матча в составе молодежной команды "сине-желтых" под руководством Унаи Мельгосы.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 20-летнего игрока в 700 тысяч евро.

По теме
yellow-arrow
Выбрал Динамо. Шахтер досрочно прервал аренду хорватского защитника
yellow-arrow
Кривбасс объявил названия первых трех команд, с которыми сыграет на зимнем сборе
yellow-arrow
Защитник Руха и Суркис-младший прошли медосмотр вместе с Динамо. В состоянии киевлян отсутствует Шепелев
Динамо (Киев) Богдан Слюбик
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Офіційний сайт Динамо
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости