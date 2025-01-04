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Динамо официально подтвердило, что защитник Руха пройдет просмотр на сборах
По их итогам определится ближайшая судьба футболиста
Фото: ФК Рух
Защитник "Руха" Богдан Слюбик пройдет просмотр во время зимнего тренировочного сбора в составе "Динамо". Об этом киевляне сообщили на своих официальных ресурсах.
Как ранее сообщалось, сегодня он прошел медосмотр вместе с подопечными Шовковского в столичной клинике "Добробут". Завтра, 5 января, игрок отправится в Турцию вместе с киевлянами. По итогам сбора тренерский клуб примет решение о дальнейшем будущем футболисте в составе киевлян.
Слюбик является воспитанником "Карпат", а в октябре 2020 он присоединился к "Руху". В текущем чемпионате УПЛ защитник провел шесть матчей в составе команды Пономарева, ведь начало сезона пропустил из-за тяжелой травмы. В общей сложности на его счету 54 поединка на профессиональном уровне.
Богдан представлял сборные Украины трех возрастов. В том числе провел два матча в составе молодежной команды "сине-желтых" под руководством Унаи Мельгосы.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 20-летнего игрока в 700 тысяч евро.
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