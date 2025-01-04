Выбрал Динамо. Шахтер досрочно прервал аренду хорватского защитника

"Шахтер" досрочно прервал аренду хорватского защитника.

Донецкий клуб сообщил, что защитник Бартол Франьич досрочно покидает команду.

"Хорватский защитник Бартол Франьич, который выступал за "Шахтер" на правах аренды с июля 2024 года, покидает донецкий клуб. За это время в составе "горняков" 24-летний игрок провел 8 официальных матчей (5 - в УПЛ, 2 - в Лиге чемпионов, 1 - в Кубке Украины) и отметился 1 забитым мячом.

ФК "Шахтер" благодарит Бартола Франьича за сотрудничество и желает ему новых побед и достижений в дальнейшей футбольной карьере", - пожелал "Шахтер".