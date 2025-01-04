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Выбрал Динамо. Шахтер досрочно прервал аренду хорватского защитника
Отыграл 8 матчей
Фото: ФК Шахтар Донецьк
"Шахтер" досрочно прервал аренду хорватского защитника.
Донецкий клуб сообщил, что защитник Бартол Франьич досрочно покидает команду.
"Хорватский защитник Бартол Франьич, который выступал за "Шахтер" на правах аренды с июля 2024 года, покидает донецкий клуб. За это время в составе "горняков" 24-летний игрок провел 8 официальных матчей (5 - в УПЛ, 2 - в Лиге чемпионов, 1 - в Кубке Украины) и отметился 1 забитым мячом.
ФК "Шахтер" благодарит Бартола Франьича за сотрудничество и желает ему новых побед и достижений в дальнейшей футбольной карьере", - пожелал "Шахтер".
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Однако Франьичу нашли новый клуб. Он продолжит карьеру в своем родном клубе "Динамо Загреб" на правах аренды.
Хорватский клуб поздравил защитника
Bartol Franjić prošao je kompletnu Dinamovu školu, a u prvoj je momčadi plavih upisao 82 službena nastupa uz jedan postignuti pogodak, i to baš onaj ključan za pobjedu protiv Legije u Varšavi. Osim toga, sudjelovao je u nezaboravnoj pobjedi protiv Tottenhama s 3:0 za ulazak u… pic.twitter.com/mjJiklsTTL— GNK Dinamo (@gnkdinamo) January 4, 2025
Бартол Франьич - воспитанник "Динамо Загреб". Он провел 82 матча за клуб
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