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Выбрал Динамо. Шахтер досрочно прервал аренду хорватского защитника

Премьер-лига

Отыграл 8 матчей

Выбрал Динамо. Шахтер досрочно прервал аренду хорватского защитника

Фото: ФК Шахтар Донецьк

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"Шахтер" досрочно прервал аренду хорватского защитника.

Донецкий клуб сообщил, что защитник Бартол Франьич досрочно покидает команду.

"Хорватский защитник Бартол Франьич, который выступал за "Шахтер" на правах аренды с июля 2024 года, покидает донецкий клуб. За это время в составе "горняков" 24-летний игрок провел 8 официальных матчей (5 - в УПЛ, 2 - в Лиге чемпионов, 1 - в Кубке Украины) и отметился 1 забитым мячом.

ФК "Шахтер" благодарит Бартола Франьича за сотрудничество и желает ему новых побед и достижений в дальнейшей футбольной карьере", - пожелал "Шахтер".

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Однако Франьичу нашли новый клуб. Он продолжит карьеру в своем родном клубе "Динамо Загреб" на правах аренды.

Хорватский клуб поздравил защитника

Бартол Франьич - воспитанник "Динамо Загреб". Он провел 82 матча за клуб

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Динамо (Загреб) Шахтер (Донецк) Бартол Франьич
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Источник:
Шахтар
Опубликовал: Владислав Прийменко
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