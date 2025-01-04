Тренер Зари: Есть нарекания по действиям каждого из игровых звеньев, кроме одного

О выступлении луганской "Зари" в осенней части сезона-2024/25 корреспонденту UA-Футбол рассказал ее рулевой Младен Бартулович.

- Соответствует ли нынешнее 8-е место "Зари" ее истинным возможностям?

- Непростой вопрос. Я считаю, что мы могли быть выше - это однозначно. Ведь у команды есть потенциал. Если же учитывать, сколько футболистов покинуло "Зарю" летом, то состав ее претерпел существенные изменения. Закончился контракт у Чурко, перешли в другие клубы Бутко, Мишнев и еще целый ряд игроков. Плюс трансферы Герреро и Батагова, которые совершили переход в киевское "Динамо" и "Трабзонспор" соответственно. Все они - ведущие футболисты. Пришли новые игроки, среди которых немало молодежи. В стартовом составе "Зари" осенью выходило по 4-5 молодых футболистов. Поэтому теперь идет перестройка команды.

- В течение первого круга нынешнего сезона результаты команды не отличались стабильностью: одержав одну победу, она потом непременно дважды проигрывала. Чем объяснили бы такую любопытную тенденцию?

- Мы это анализировали и осознавали ситуацию. Нам не хватало стабильности в первом круге. Думаю, что это связано с тем, о чем я сказал выше. Как бы там ни было, а во время перестройки всегда будет нестабильность.

- На старте второго круга "Заря" впервые одержала две победы подряд - над "Карпатами" и "Черноморцем". Какая из этих игр была тяжелее?

- Могу сказать, что последний отрезок после ноябрьской паузы в чемпионате в связи с выступлениями национальной сборной (в него еще вошли поединки с "Полесьем" и "Ингульцом", который прерывался воздушными тревогами и не был доигран) был непростым. Развитие событий во встрече с "Карпатами" складывалось так, что по ходу матча мы проигрывали. Однако наша команда показала характер и, выдав хороший второй тайм, вырвала победу. А игра с "Черноморцем" была сложная тем, что она была последней в осенней части сезона. Учитывая, что в команде много иностранцев, нужно было проводить с ними беседы, что не должно быть "чемоданного" настроения, ведь это очень важный поединок для нас - и нужно взять три очка. Плюс стоит учитывать погодные условия и качество газона в связи с этим. Наш соперник тоже настраивался на этот матч по-особенному, ведь у "моряков" до встречи с нами была серия неудачных игр. "Черноморец" был мотивирован и горел желанием выиграть. Но слава Богу, что все так благополучно для нас завершилось. В этом матче мы вырвали победу буквально на последних минутах. Она дает уверенность и позитив относительно дальнейшей работы в играх второго круга.

- "Заря" является единственной командой УПЛ, которая лишь однажды сыграла вничью. В чем кроется такая бескомпромиссность?

- Вообще в каждом матче у нас задача одна - играть только на победу. И именно так мы стремимся действовать во встрече с любым соперником. Стараемся играть агрессивно, "высоко". Не хочется "сидеть" в обороне, а владеть мячом, и прессинговать соперника на его половине поля. Ко всему этому нужно стремиться, и именно в таком ключе мы работаем в тренировочном процессе, требуя этого от футболистов. Возможно, поэтому и есть в игре "Зари" бескомпромиссность. Были такие матчи, где мы вели в счете, поэтому для попытки достичь положительного результата можно было "окапываться". Так просто "сидеть" сзади, как например, в игре с ЛНЗ. Однако мы играли с этой командой и в дальнейшем в своем стиле, и даже имели возможности для того, чтобы забивать второй и третий мячи. Но не забили. А после этого пропустили и в итоге проиграли. Или взять также матч с "Вересом", в котором мы тоже вели в счете, но потом дважды пропустили. Было достаточно у нас таких игр...

- Среди особенностей луганской команды есть еще одна: "Заря" в нынешнем чемпионате больше двух мячей не забивает...

- Пока что так. Хотя хочется, конечно, чтобы мы и забивали больше, и голевых моментов создавали больше, и чтобы их реализация была лучше. Ведь были игры, в которых возможностей для взятия ворот соперника было много, однако использовать их не удавалось.

- Какая из игровых линий не вызывает у вас нареканий?

- Пожалуй, вратарская позиция. У нас есть три хороших голкипера, которые хорошо конкурируют между собой. А вот что касается других линий, то к каждой из них есть нарекания. Атакующие игроки, как я уже говорил перед этим, не забивают, полузащитники могут недоработать в обороне. Словом, в каждой игровой линии нам нужно добавлять, и я в этом убежден. Главное, что есть почва для прогресса всех футболистов "Зари".

- В начале чемпионата "Зарю" покинул панамец Герреро. Насколько его потеря сказалась на игре команды в атаке?

- Я считаю, что после этого мы стали играть в командную игру, и выглядеть более целостно. Герреро же больше работал индивидуально, и мог "решить" момент самостоятельно. Конечно, это для нас большая потеря, ведь панамец был одним из наших ключевых исполнителей в прошлом и позапрошлом сезонах. Герреро - сильный игрок, и я уверен, что наступит момент, когда он с лучшей стороны проявит себя в киевском "Динамо".

- Действиями капитана команды Филиппа Будковского довольны?

- Конечно же. "Заре" нужен был такой игрок. К тому же, Будковский способен повести за собой команду. У нас больше нет таких игроков, как он. Филипп является самым старшим по возрасту в коллективе, и наиболее опытным. Мы рады, что он есть в нашей команде.

- В ходе чемпионата разыгрался серб Петар Мичин. Пять голов для полузащитника неплохой результат, не так ли?

- Согласен. Мичин уже полтора года в нашей команде, и я всегда видел, что у него есть большой потенциал в игре на атаку. Этот футболист способен принимать хорошие решения, он талантлив. И тот факт, что в 18-летнем возрасте итальянский "Удинезе" его приобрел, думаю, является красноречивым показателем. Возможно не все у него сложилось в Италии так, как хотелось бы, однако Мичин - качественный футболист.

Убежден, что парень еще сможет проявить себя наилучшим образом в весенней части чемпионата, ведь он в отличном возрасте - ему сейчас 26 лет.

- Довольны ли вы новичками, которые пришли в команду в летне-осенний период - Жаном Тронтелем, Габриэлем Эскиньей, Александром Яциком, Бенито, Тимуром Кораблиным, Владиславом Вакулой и Владиславом Супрягой?

- Австрийца Эскинью мы взяли, когда парню было 20 лет. Уже в ходе сезона он своей работой заслужил место в стартовом составе. Считаю, что он еще будет прибавлять в игре, ведь у него есть хорошие качества и потенциал. Что касается Тронтеля, то он играл в начале сезона, однако затем у него был спад. Вполне естественно, что у словенского легионера продолжается процесс адаптации. Я думаю, что он еще принесет пользу нашей команде. Если говорить об украинских игроках из числа новичков "Зари", то все они способны на большее. Те же Караблин и Вакула ближе к концу первого круга стали чаще появляться на поле - в частности, и в стартовом составе. Это же касается и Супряги. Надеюсь, что в Турции, где "Заря" будет проводить зимние тренировочные сборы, все эти футболисты прибавят в профессиональном росте и станут по-настоящему боевыми единицами для нашей команды.

- Есть ли интерес к игрокам "Зари" со стороны других клубов?

- Конкретно не скажу, к кому и из каких клубов, однако знаю: интерес к нашим футболистам есть. Как я уже говорил, "Заря" нынешнего образца имеет много молодых игроков, поэтому заинтересованность в них нисколько не удивляет.

- На какие позиции необходимо первоочередное усиление?

- Это центральная зона обороны и полузащита. Плюс нужен также игрок линии атаки, который может сыграть как в центре, так и на фланге.

- Кто был в аренде у "Зари" и какова их судьба?

- Супряга, Яцык, Слесар, Горбач, Гусев и другие... Есть надежда, что все арендованные игроки останутся у нас и в дальнейшем. Мне очень нравится работать с молодыми футболистами, которых среди арендованных большинство. У каждого из этих ребят за плечами есть хорошая школа, и если их правильно направлять, то они будут прибавлять в игре.

- На что способна "Заря" в весенней части чемпионата?

- Однозначно - ей нужно больше стабильности. Если она появится, а результаты станут лучше, чем в первом круге, то сможем подняться в турнирной таблице.