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Пока не раскроется. Динамо отдало хавбека в Зарю
На правах аренды
Динамоманія
Полузащитник киевского "Динамо" Андрей Маткевич на правах аренды перейдет к "Заре".
По имеющейся информации, руководство "Динамо" приняло решение отдать 19-летнего игрока в аренду "Заре", чтобы он раскрылся как полузащитник.
В "Динамо" его не оставили из-за большой конкуренции на этой позиции. Отмечается, что аренда игрока в луганской команде будет продолжаться до тех пор, пока игрок не станет показывать стабильный положительный результат на поле.
Отметим, что в этом сезоне Маткевич принял участие в 12 матчах, отличившихся 5 голами и 3 голевыми передачами.
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