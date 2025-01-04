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Пока не раскроется. Динамо отдало хавбека в Зарю

Премьер-лига

На правах аренды

Пока не раскроется. Динамо отдало хавбека в Зарю

Динамоманія

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Полузащитник киевского "Динамо" Андрей Маткевич на правах аренды перейдет к "Заре".

По имеющейся информации, руководство "Динамо" приняло решение отдать 19-летнего игрока в аренду "Заре", чтобы он раскрылся как полузащитник.

В "Динамо" его не оставили из-за большой конкуренции на этой позиции. Отмечается, что аренда игрока в луганской команде будет продолжаться до тех пор, пока игрок не станет показывать стабильный положительный результат на поле.

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Отметим, что в этом сезоне Маткевич принял участие в 12 матчах, отличившихся 5 голами и 3 голевыми передачами.

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Источник:
dynamomania
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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