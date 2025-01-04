Караваев: Эта европейская кампания должна служить для Динамо уроком на следующие сезоны

Игрок "Динамо" Александр Караваев поделился, как прошел его отпуск и рассказал о целях киевлян во вторую часть сезона.

“ – На этот раз зимний отпуск был непродолжительным. Удалось ли отдохнуть и полноценно восстановиться?

– Действительно, на этот раз отпуск был необычно не таким длительным, как всегда, ведь раньше он длился где-то месяц. Но его вполне хватило, чтобы эмоционально разгрузиться. Я все это время был с семьей. Мы были на западе Украины, ведь я давно мечтал отдохнуть в горах. Жена в прошлом году там была, ей очень понравилось, поэтому в этот раз мы туда поехали уже семьей.

– Пробовал какие-то экстремальные виды спорта?

– Нет, хотя очень хотел. В детстве я занимался хоккеем, у меня папа – хоккеист. Мне все это интересно. Хотел стать на лыжи, но понимаю, что для футболиста это очень рискованно. Так что я решил, что поскольку я раньше не становился на лыжи, то подожду еще 5-6 лет до завершения карьеры – и тогда уже буду этим заниматься.

– Были какие-то опасения во время медобследования?

– Нет, ведь это – рутинное дело для футболиста. Поймал себя на мысли, что если раньше все это надоело, то сейчас наоборот ты хочешь каждые полгода проходить обследование, чтобы убедиться, что все хорошо и быть спокойным. Это нужно делать обязательно.

– Необычно, что между сборами команда проведет официальные матчи еврокубков?

– Очень необычно. Но мы должны подойти к ним даже с большей ответственностью, отстаивать имидж клуба, потому что это европейский уровень. Эта европейская кампания должна служить нам уроком на следующие сезоны, чтобы мы в дальнейшем выступали более удачно в еврокубках.

– Какие ожидания от второй части сезона на внутренней арене?

– Ожидания очень велики. После зимнего перерыва борьба обещает быть еще более упорной, ведь все отдохнут и с новыми силами будут готовиться к чемпионату. Конкуренция сейчас высока как в верхней части турнирной таблицы, так и в нижней, так что все команды будут выходить на каждую игру с мыслями о победе”, – сказал Караваев.