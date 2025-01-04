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Венесуэльский нападающий вернулся в расположение Шахтера после аренды

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Венесуэльский нападающий вернулся в расположение Шахтера после аренды

Фото - ФК Шахтар / Автор - невідомий

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Нападающий Кевин Келси после аренды в "Цинциннати" вернулся в "Шахтер".

Ранее сообщалось, что "Цинциннати" хочет полностью выкупить игрока у "горняков", однако из-за большой суммы, которую запросил "Шахтер", команда из МЛС отказалась от идеи приобретения нападающего.

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В этом году Кевин сыграл в 29 матчах за американскую команду, в которых забил 6 голов.

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Шахтер (Донецк) Кевин Келси
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Источник:
theukrfoot
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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