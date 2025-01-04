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Экономия. Рух сменит Арену-Львов на другой домашний стадион

Премьер-лига

Все ближе к Карпатам

Экономия. Рух сменит Арену-Львов на другой домашний стадион

Фото пресслужби ФК "Рух"

Новина українською

Во второй части сезона "Рух" откажется от проведения домашних матчей на стадионе "Арена-Львов". Об этом информирует Sport.ua. По их информации, львовяне переедут на стадион "Украина" - домашнюю арену "Карпат".

Источник отмечает, что главная причина такого решения заключается в финансовой составляющей. Проведение игр на "Арене-Львов" значительно дороже, чем на "Украине".

Читайте такжеУПЛ выступила с заявлением касательно объединения Карпат и Руха

Первый домашний поединок во второй части сезона "Рух" проведет 22-го февраля (базовая дата) против "ЛНЗ". "Карпаты" в этом туре будут гостить у "Динамо“.

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Арена Львов Рух (Львов) стадион Украина Карпаты (Львов)
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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fanatSD (донецк)
04.01.2025 в 18:59
напишите проще-игрушка надоела и вкладывать в неё деньги тоже
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Комментарии 2
fanatSD (донецк)
04.01.2025 в 18:59
напишите проще-игрушка надоела и вкладывать в неё деньги тоже
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
04.01.2025 в 19:47
Справа в тому, що накрився нелегальний обіг цигарок, за рахунок якого фінансувався Рух.Там кримінальна справа , здається.
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