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Экономия. Рух сменит Арену-Львов на другой домашний стадион
Все ближе к Карпатам
Фото пресслужби ФК "Рух"
Во второй части сезона "Рух" откажется от проведения домашних матчей на стадионе "Арена-Львов". Об этом информирует Sport.ua. По их информации, львовяне переедут на стадион "Украина" - домашнюю арену "Карпат".
Источник отмечает, что главная причина такого решения заключается в финансовой составляющей. Проведение игр на "Арене-Львов" значительно дороже, чем на "Украине".
Первый домашний поединок во второй части сезона "Рух" проведет 22-го февраля (базовая дата) против "ЛНЗ". "Карпаты" в этом туре будут гостить у "Динамо“.
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