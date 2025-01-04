Экономия. Рух сменит Арену-Львов на другой домашний стадион

Во второй части сезона "Рух" откажется от проведения домашних матчей на стадионе "Арена-Львов". Об этом информирует Sport.ua. По их информации, львовяне переедут на стадион "Украина" - домашнюю арену "Карпат".

Источник отмечает, что главная причина такого решения заключается в финансовой составляющей. Проведение игр на "Арене-Львов" значительно дороже, чем на "Украине".

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Первый домашний поединок во второй части сезона "Рух" проведет 22-го февраля (базовая дата) против "ЛНЗ". "Карпаты" в этом туре будут гостить у "Динамо“.