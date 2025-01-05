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Ключевой игрок Кривбасса назвал цели на вторую часть сезона
Хотят взять бронзу
Фото: ФК Кривбас
Полузащитник "Кривбасса" Хрвое Илич рассказал о том, какие цели он ставит с командой на текущий сезон.
Пока мы находимся в лидирующей группе, будем двигаться только вперед и показывать силу команды. Из-за того, что многие ребята в течение сезона получали повреждения, менялся состав команды, мы вынуждены были становиться более универсальными и находить выход из ситуации. В целом мы можем занести в актив первое полугодие.
Какие личные цели Хрвое Илича во вторую часть сезона?
Я стараюсь побеждать с "Кривбассом". Хотелось бы, чтобы мы прошли этот путь без травм. В общем, наша цель – завершить этот сезон в топ-3. Самое главное, я надеюсь, что как можно быстрее закончится эта проклятая война. Мне больно украинцев, ведь уже три года они вынуждены жить в постоянном страхе за свою жизнь и жизнь своих близких.
Напомним, 25-летний хорват сыграл 10 матчей в УПЛ, в которых забил 3 гола и трижды отдал голевые передачи.
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