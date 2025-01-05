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Йожеф Сабо объяснил причину слияния двух львовских клубов
Как он видит эту ситуацию
Фото: ФК Карпати Львів
Недавно украинский футбол всколыхнула информация о слиянии двух львовских клубов - "Карпат" и "Руха". Бывший главный тренер киевского "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо поделился мыслями о том, почему руководители львовских команд решили пойти на такой шаг.
У людей есть деньги, а один из них хочет содержать команду. Да и вторая теперь тоже... Что касается "Карпат", то даже не знаю, кто там будет руководить.
Говорят, что возможная причина заключается в том, что у владельца "Руха" Григория Козловского возникли финансовые сбои, из-за чего он идет на объединение с "Карпатами".
Я думаю, что у него есть деньги. Тем более, что он построил целый спортивный комплекс, содержит Академию и команду. Деньги зарабатываются, фирма ведь работает. Впрочем, что сейчас гадать. Посмотрим, как оно будет.
Сейчас эти два клуба в турнирной таблице занимают 6-е ("Карпаты") и 7-е ("Рух") места.
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