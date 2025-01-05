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Йожеф Сабо объяснил причину слияния двух львовских клубов

Премьер-лига
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Йожеф Сабо объяснил причину слияния двух львовских клубов

Фото: ФК Карпати Львів

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Недавно украинский футбол всколыхнула информация о слиянии двух львовских клубов - "Карпат" и "Руха". Бывший главный тренер киевского "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо поделился мыслями о том, почему руководители львовских команд решили пойти на такой шаг.

У людей есть деньги, а один из них хочет содержать команду. Да и вторая теперь тоже... Что касается "Карпат", то даже не знаю, кто там будет руководить.

Говорят, что возможная причина заключается в том, что у владельца "Руха" Григория Козловского возникли финансовые сбои, из-за чего он идет на объединение с "Карпатами".

Я думаю, что у него есть деньги. Тем более, что он построил целый спортивный комплекс, содержит Академию и команду. Деньги зарабатываются, фирма ведь работает. Впрочем, что сейчас гадать. Посмотрим, как оно будет.

Сейчас эти два клуба в турнирной таблице занимают 6-е ("Карпаты") и 7-е ("Рух") места.

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Йожеф Сабо Рух (Львов) Карпаты (Львов)
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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