Легионер Кривбасса рассказал, с кем из звезд хорватского футбола пересекался

Полузащитник "Кривбасса" Хрвое Илич рассказал о том, как оказался в лучшей футбольной школе Хорватии.

Школа загребского "Динамо" выпустила немало всемирно известных футболистов - Ковачич, Модрич, Манджукич, даже Дани Ольмо. С кем из звезд хорватского футбола ты пересекался на юношеском уровне? Действительно, "Динамо" (Загреб) - это топ-уровень в Хорватии и не только. Их Академия воспитала много талантливых футболистов. К сожалению, я не пересекался с кем-то из этих будущих звезд лично. Помню только, что много раз играл против будущего защитника "Манчестер Сити" Йошка Гвардиола.

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