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Легионер Кривбасса рассказал, с кем из звезд хорватского футбола пересекался
Знаком с Йошко Гвардиолом
Фото: пресслужби ФК "Кривбас"
Полузащитник "Кривбасса" Хрвое Илич рассказал о том, как оказался в лучшей футбольной школе Хорватии.
Школа загребского "Динамо" выпустила немало всемирно известных футболистов - Ковачич, Модрич, Манджукич, даже Дани Ольмо. С кем из звезд хорватского футбола ты пересекался на юношеском уровне?
Действительно, "Динамо" (Загреб) - это топ-уровень в Хорватии и не только. Их Академия воспитала много талантливых футболистов. К сожалению, я не пересекался с кем-то из этих будущих звезд лично. Помню только, что много раз играл против будущего защитника "Манчестер Сити" Йошка Гвардиола.
Вообще, в чем секрет хорватской школы футбола, как считаешь?
Секрет в том, что мы, хорваты, — вообще спортивная нация, в нашей крови - дух лидерства. Именно поэтому мы показываем классные результаты на мировой арене во многих видах спорта: футбол, теннис, баскетбол и водное поло.
Кто тебя позвал в Академию "Динамо" (Загреб)?
Президент "Динамо" (Загреб) Здравко Мамич связался с моим агентом и предложил присоединиться к их Академии. Признаюсь, в то время я был одним из самых перспективных юных футболистов Хорватии. Был счастлив получить такое предложение от топового клуба в своей стране, потому что хотел развиваться и выходить на новый уровень.
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