  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Легионер Кривбасса рассказал, с кем из звезд хорватского футбола пересекался
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Легионер Кривбасса рассказал, с кем из звезд хорватского футбола пересекался

Премьер-лига
Обновлено

Знаком с Йошко Гвардиолом

Легионер Кривбасса рассказал, с кем из звезд хорватского футбола пересекался

Фото: пресслужби ФК "Кривбас"

Новина українською

Полузащитник "Кривбасса" Хрвое Илич рассказал о том, как оказался в лучшей футбольной школе Хорватии.

Школа загребского "Динамо" выпустила немало всемирно известных футболистов - Ковачич, Модрич, Манджукич, даже Дани Ольмо. С кем из звезд хорватского футбола ты пересекался на юношеском уровне?

Действительно, "Динамо" (Загреб) - это топ-уровень в Хорватии и не только. Их Академия воспитала много талантливых футболистов. К сожалению, я не пересекался с кем-то из этих будущих звезд лично. Помню только, что много раз играл против будущего защитника "Манчестер Сити" Йошка Гвардиола.

Читайте такжеФанаты Кривбасса выбрали лучшего игрока первой части сезона

Вообще, в чем секрет хорватской школы футбола, как считаешь?

Секрет в том, что мы, хорваты, — вообще спортивная нация, в нашей крови - дух лидерства. Именно поэтому мы показываем классные результаты на мировой арене во многих видах спорта: футбол, теннис, баскетбол и водное поло.

Кто тебя позвал в Академию "Динамо" (Загреб)?

Президент "Динамо" (Загреб) Здравко Мамич связался с моим агентом и предложил присоединиться к их Академии. Признаюсь, в то время я был одним из самых перспективных юных футболистов Хорватии. Был счастлив получить такое предложение от топового клуба в своей стране, потому что хотел развиваться и выходить на новый уровень.

По теме
yellow-arrow
Йожеф Сабо объяснил причину слияния двух львовских клубов
yellow-arrow
Ключевой игрок Кривбасса назвал цели на вторую часть сезона
yellow-arrow
"Сначала все складывалось хорошо". Пихаленок оценил свои первые полгода в Динамо
Кривбасс (Кривой Рог) Хрвое Илич
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УФ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости