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Роману Григорчуку приглянулся. ЛНЗ ждет пополнение французским вингером

Премьер-лига

Вместо Мухаррема Яшари

Роману Григорчуку приглянулся. ЛНЗ ждет пополнение французским вингером

Фото - скріншот з відео

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Приход Романа Григорчука на должность главного тренера "ЛНЗ" принес изменения в составе, несколько игроков черкасской команды отошли, один из таких - полузащитник Мухаррем Яшари.

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Отмечается, что вместо него "ЛНЗ" подпишет французского вингера болгарского "Черно Море" Мазир Сулу. Добавим, что кроме француза "ЛНЗ" проявляет заинтересованность к 21-летнему швейцарцу Альбину Красничи.

В этом сезоне за "Черно Море" Сула отыграл 20 матчей, из которых забил 4 гола и 4 раза отметился ассистами.

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Роман Григорчук ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
insidepasichnik
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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