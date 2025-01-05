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Роману Григорчуку приглянулся. ЛНЗ ждет пополнение французским вингером
Вместо Мухаррема Яшари
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Приход Романа Григорчука на должность главного тренера "ЛНЗ" принес изменения в составе, несколько игроков черкасской команды отошли, один из таких - полузащитник Мухаррем Яшари.
Отмечается, что вместо него "ЛНЗ" подпишет французского вингера болгарского "Черно Море" Мазир Сулу. Добавим, что кроме француза "ЛНЗ" проявляет заинтересованность к 21-летнему швейцарцу Альбину Красничи.
В этом сезоне за "Черно Море" Сула отыграл 20 матчей, из которых забил 4 гола и 4 раза отметился ассистами.
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