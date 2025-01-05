Шахтер вручил Ризныку награду лучшему игроку года. Одноклубники поздравили. Фото

"Шахтер" вручил Дмитрию Ризныку награду лучшему игроку года.

Вратарь "Шахтера" получил именной железный мяч с эмблемой клуба, надписью и годом вручения. Резника поздравил главный тренер "горняков" Марино Пушич и ассистент Крис ван дер Верден, которые сделали с ним по фото.

Дмитрий Ризнік был признан лучшим игроком команды. За него проголосовало 57% опрашиваемых на сайте. Вратарь опередил Георгия Судакова и Николая Матвиенко.

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Напомним, "Шахтер" 4 января начал зимние сборы в Турции и провел первую тренировку. В конце января "Шахтер" сыграет с "Брестом" (22 января) и "Боруссией Д" (29 января) в Лиге Чемпионов.