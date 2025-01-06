Хавбек Зари: Мы заслуживаем быть выше в турнирной таблице УПЛ

Полузащитник "Зари" Артем Слесарь прокомментировал первую половину сезону УПЛ, а также собственный прогресс.

- Я думаю, что однозначно мы заслуживаем быть выше в турнирной таблице. Мы проиграли матчи, которые должны были выигрывать, или хотя бы играть вничью и забирать свои очки. Но так случилось, мы не падаем духом, идем дальше. Во многих матчах мы играли неплохо, но чего-то не хватило. Возможно, того же везения, потому что моменты были, мы их создавали, хорошо играли, но не могли забить мяч. И да, можно сказать, что плохо играли в обороне.

- Для тебя какой переломный момент этой части чемпионата? Когда наступил тот момент, когда ты стал чаще играть?

- С матчей в матч я начал выходить с первых минут, и с того времени играл в стартовом составе. Это очень важно для получения опыта. Такие матчи дают тебе много, и ты набираешься опыта. Когда играешь чаще, чувствуешь себя лучше, это дает тебе дополнительный тонус.

- Общался также с главным тренером. Какие наставления он тебе давал? Он поверил в тебя, это тоже плюс.

- Он говорил не бояться играть свою игру, использовать свои сильные качества и помогать команде.

- Что касается твоих сильных сторон, это прежде всего скорость, над чем тебе еще предстоит работать?

- Я думаю, нужно больше атаковать, использовать свои сильные качества. Нужно больше двигаться даже без мяча, чтобы не стоять на месте. Также нужно работать над передачами, прострелами с фланга, ударами, - рассказал Слесар.

Напомним, "Заря" занимает 8-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 22 балла в 16 матчах.