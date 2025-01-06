Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Легионер Кривбасса назвал звезд футбола, с которыми хотел бы поужинать
Маттео Аморозо ответил на 10 футбольных вопросов
Скриншот: канал Кривбасу на YouTube
Полузащитник "Кривбасса" Маттео Аморозо ответил на вопросы клубной пресс-службы.
- Как называют в команде?
- Просто Маттео Аморозо или Аморозо.
- Кто ваш самый принципиальный соперник?
- Думаю, это "Александрия". Это хорошая команда, и там играют неплохие бразильцы.
- Какой чемпионат считаете самым сильным в мире?
- Итальянская Серия А. Там тяжелый футбол. Это хороший чемпионат, в котором выступают очень сильные футболисты.
- Игрок или тренер, с которым хотелось бы поужинать после тяжелой игры?
- Мой любимый игрок - Неймар. Хотел бы поужинать именно с ним. Что касается тренеров, то выберу Анчелотти. Он - классный тренер. Какое блюдо бы выбрали? Фейжоаду - национальное бразильское блюдо.
- Любимый спортивный бренд?
- Мне очень нравится UMBRO. Они являются моим спонсором в Бразилии и Украине.
- Любимая запрещенная еда?
- БигМак в Макдональдсе. Нам с Ноа Ндомбази там очень нравится (улыбается).
- На что потратили первые деньги, которые удалось заработать на футболе?
- На машину. Я приобрел машину и потихоньку ее выплачивал.
- Слово, которое вы чаще всего используете на поле?
- "Сам". Я играю на позиции полузащитника, и каждый раз в игре мне надо сказать партнерам один я играю или нет.
- Форма какого клуба была у вас первой в жизни?
- Форма бразильского "Интернасьонала". Он был моей первой командой.
- За что любишь футбол, а что раздражает?
- Очень люблю футбол. Мой отец Марсио выступал на очень хорошем уровне, и он очень много рассказывал мне о футболе. Поэтому любовь к этому виду спорта передалась мне. Что не нравится? Вероятно, то, что рядом нет семьи. Они сейчас далеко, и это самое сложное для меня в футболе.
Популярное сейчас
- У Фонсеки появился вариант продолжения карьеры в одном из самых больших городов мира
- В оккупированном Крыму умер бывший игрок Днепра, чемпион СССР
- Итальянский клуб предложил контракт Ольмо
- Эксперт объяснил, почему Рух и Карпаты решили объединиться
- Праздничное настроение: как украинские звезды футбола встречали Новый год 2025
- Мудрик вошел в сборную худших футболистов АПЛ после первого круга