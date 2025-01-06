Легионер Кривбасса назвал звезд футбола, с которыми хотел бы поужинать

Полузащитник "Кривбасса" Маттео Аморозо ответил на вопросы клубной пресс-службы.

- Как называют в команде?

- Просто Маттео Аморозо или Аморозо.

- Кто ваш самый принципиальный соперник?

- Думаю, это "Александрия". Это хорошая команда, и там играют неплохие бразильцы.

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- Какой чемпионат считаете самым сильным в мире?

- Итальянская Серия А. Там тяжелый футбол. Это хороший чемпионат, в котором выступают очень сильные футболисты.

- Игрок или тренер, с которым хотелось бы поужинать после тяжелой игры?

- Мой любимый игрок - Неймар. Хотел бы поужинать именно с ним. Что касается тренеров, то выберу Анчелотти. Он - классный тренер. Какое блюдо бы выбрали? Фейжоаду - национальное бразильское блюдо.

- Любимый спортивный бренд?

- Мне очень нравится UMBRO. Они являются моим спонсором в Бразилии и Украине.

- Любимая запрещенная еда?

- БигМак в Макдональдсе. Нам с Ноа Ндомбази там очень нравится (улыбается).

- На что потратили первые деньги, которые удалось заработать на футболе?

- На машину. Я приобрел машину и потихоньку ее выплачивал.

- Слово, которое вы чаще всего используете на поле?

- "Сам". Я играю на позиции полузащитника, и каждый раз в игре мне надо сказать партнерам один я играю или нет.

- Форма какого клуба была у вас первой в жизни?

- Форма бразильского "Интернасьонала". Он был моей первой командой.

- За что любишь футбол, а что раздражает?

- Очень люблю футбол. Мой отец Марсио выступал на очень хорошем уровне, и он очень много рассказывал мне о футболе. Поэтому любовь к этому виду спорта передалась мне. Что не нравится? Вероятно, то, что рядом нет семьи. Они сейчас далеко, и это самое сложное для меня в футболе.