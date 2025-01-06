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Оболонь запустила голосование за лучшего игрока 2024 года
В списке - пять кандидатов
Фото - ФК Оболонь Київ
"Оболонь" начала голосование за звание лучшего игрока команды в 2024 году.
В список номинантов попали пять футболистов. Это голкипер Назарий Федоривский, защитник Даниил Карась, и полузащитники Руслан Черненко, Владислав Приймак и Вадим Витенчук.
Проголосовать за своего фаворита болельщики могут в официальном канале "пивоваров" в Telegram.
Напомним, "Оболонь" завершила первую часть сезона-2024/25 на 14-м месте в турнирной таблице УПЛ. В активе команды 14 пунктов.
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Источник:ФК Оболонь
Опубликовал: Алина Ерофеева
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