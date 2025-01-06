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Не ЛНЗ. Экс-хавбек Динамо подписал долгосрочный контракт с другим клубом УПЛ
Неожиданно
Фото: ФК Динамо Київ
Бывший полузащитник "Динамо" Александр Андриевский продолжит карьеру в "Полесье", сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, вчера вечером, 5 января, футболист подписал долгосрочный контракт с житомирским клубом. 30-летний Андриевский перебрался в новую команду в статусе свободного агента.
Недавно Андриевский расторг контракт с киевским "Динамо" по согласию обеих сторон. В текущем сезоне он провел 13 матчей за киевлян во всех турнирах, без результативных действий.
Ранее сообщалось, что главным претендентом на подписание Андриевского был ЛНЗ. Также игрок подтверждал интерес к себе со стороны зарубежных клубов.
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