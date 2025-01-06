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Не ЛНЗ. Экс-хавбек Динамо подписал долгосрочный контракт с другим клубом УПЛ

Премьер-лига

Неожиданно

Не ЛНЗ. Экс-хавбек Динамо подписал долгосрочный контракт с другим клубом УПЛ

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Бывший полузащитник "Динамо" Александр Андриевский продолжит карьеру в "Полесье", сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, вчера вечером, 5 января, футболист подписал долгосрочный контракт с житомирским клубом. 30-летний Андриевский перебрался в новую команду в статусе свободного агента.

Недавно Андриевский расторг контракт с киевским "Динамо" по согласию обеих сторон. В текущем сезоне он провел 13 матчей за киевлян во всех турнирах, без результативных действий.

Ранее сообщалось, что главным претендентом на подписание Андриевского был ЛНЗ. Также игрок подтверждал интерес к себе со стороны зарубежных клубов.

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Александр Андриевский Полесье (Житомир)
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Romerik (YNWA)
06.01.2025 в 11:33
Ха-ха-ха. Я ж казав що полісся підбере непотріб. Було надто прогнозовано. Хоча це черговий п'явка, яка присосалася на високу зарплату, не співставну зі своїм рівнем гри і амбіціями, які клуб заявляє
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Комментарии 2
Romerik (YNWA)
06.01.2025 в 11:33
Ха-ха-ха. Я ж казав що полісся підбере непотріб. Було надто прогнозовано. Хоча це черговий п'явка, яка присосалася на високу зарплату, не співставну зі своїм рівнем гри і амбіціями, які клуб заявляє
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0
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жека-киев (биг виладж)
06.01.2025 в 11:00
З цим тренером, вони можуть підписувати, кого завгодно,група єврокубків, їм все одно не загрожує.Сумніваюсь шо хоч раунд пройдуть, хіба шо геть шось тіпа мальти
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