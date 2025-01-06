Не ЛНЗ. Экс-хавбек Динамо подписал долгосрочный контракт с другим клубом УПЛ

Бывший полузащитник "Динамо" Александр Андриевский продолжит карьеру в "Полесье", сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, вчера вечером, 5 января, футболист подписал долгосрочный контракт с житомирским клубом. 30-летний Андриевский перебрался в новую команду в статусе свободного агента.

Недавно Андриевский расторг контракт с киевским "Динамо" по согласию обеих сторон. В текущем сезоне он провел 13 матчей за киевлян во всех турнирах, без результативных действий.

Ранее сообщалось, что главным претендентом на подписание Андриевского был ЛНЗ. Также игрок подтверждал интерес к себе со стороны зарубежных клубов.