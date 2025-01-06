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Стали известны позиции, которые Динамо намерено усилить зимой

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Четыре позиции

Стали известны позиции, которые Динамо намерено усилить зимой

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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"Динамо" определилось с позициями, которые стоит усилить в зимнее трансферное окно. Об этом рассказал ведущий программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский.

"У "Динамо" есть определенные потребности. И прежде всего это конкретные позиции. Центральный защитник, правый защитник, потому что мы все понимаем проблемы с возрастом Караваева и контрактом Тымчика, один из вингеров и нападающий.

Это позиции, по которым сейчас идет конкретная работа скаутинговой службой "Динамо". Судя по тому, что мы видим на примере центральных защитников, руководство "Динамо" после плодотворной и недешевой работы летом не планирует сейчас тратить большие деньги на конкретных футболистов", - отметил Спиваковский.

Напомним, что "Динамо" взяло на просмотр защитника "Руха" Богдана Слюбика. Также сообщалось, что африканский центрбек Име Окона проведет сборы с киевским клубом.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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