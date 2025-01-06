Стали известны позиции, которые Динамо намерено усилить зимой

"Динамо" определилось с позициями, которые стоит усилить в зимнее трансферное окно. Об этом рассказал ведущий программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский.

"У "Динамо" есть определенные потребности. И прежде всего это конкретные позиции. Центральный защитник, правый защитник, потому что мы все понимаем проблемы с возрастом Караваева и контрактом Тымчика, один из вингеров и нападающий.

Это позиции, по которым сейчас идет конкретная работа скаутинговой службой "Динамо". Судя по тому, что мы видим на примере центральных защитников, руководство "Динамо" после плодотворной и недешевой работы летом не планирует сейчас тратить большие деньги на конкретных футболистов", - отметил Спиваковский.