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СМИ назвали сумму сделки по объединению Карпат и Руха

Премьер-лига
Обновлено

Президенты клубов подписали финансовое соглашение

СМИ назвали сумму сделки по объединению Карпат и Руха

Фото пресслужби ФК "Рух"

Новина українською

31 декабря "Карпаты" и "Рух" объявили о том, что с начала сезона УПЛ-2025/26 объединятся в одну команду. "Желто-черные" сосредоточатся на подготовке юных талантов на базе созданной академии. "Львы" сохранят профессиональный статус и заберут игроков основного состава "Руха" уже в это зимнее трансферное окно.

Ведущий программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский сообщил, что финансовое соглашение владельцев клубов Владимира Матковского ("Карпаты") и Григория Козловского ("Руха") оценивается примерно в 15 миллионов иностранной валюты. Эти деньги получит президент "Руха" Козловский.

Ранее сообщалось, что "Рух" откажется от проведения домашних матчей на стадионе "Арена-Львов".

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Рух (Львов) Григорий Козловский Михаил Спиваковский Карпаты (Львов)
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Caballero (DC)
06.01.2025 в 12:36
Що таке фінансова угода? Написали ні про що. Хто кого купує? Хто чиї борги бере на себе? Яка вартість майна міняє власника?
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Комментарии 3
Caballero (DC)
06.01.2025 в 12:36
Що таке фінансова угода? Написали ні про що. Хто кого купує? Хто чиї борги бере на себе? Яка вартість майна міняє власника?
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0
0
Gudvin85 (Киев)
06.01.2025 в 12:08
Почему же сразу 'иностранной валюты"? Это же не что иное, как самые любимые и родненькие долларики/еврики! Они роднее нам даже больше чем собственные гривны. За них мы страну...
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fanatSD (донецк)
06.01.2025 в 13:16
ты родину продал за фуфлорубли и теперь ноешь продажная .....
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