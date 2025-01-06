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СМИ назвали сумму сделки по объединению Карпат и Руха
Президенты клубов подписали финансовое соглашение
Фото пресслужби ФК "Рух"
31 декабря "Карпаты" и "Рух" объявили о том, что с начала сезона УПЛ-2025/26 объединятся в одну команду. "Желто-черные" сосредоточатся на подготовке юных талантов на базе созданной академии. "Львы" сохранят профессиональный статус и заберут игроков основного состава "Руха" уже в это зимнее трансферное окно.
Ведущий программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский сообщил, что финансовое соглашение владельцев клубов Владимира Матковского ("Карпаты") и Григория Козловского ("Руха") оценивается примерно в 15 миллионов иностранной валюты. Эти деньги получит президент "Руха" Козловский.
Ранее сообщалось, что "Рух" откажется от проведения домашних матчей на стадионе "Арена-Львов".
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