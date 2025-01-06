СМИ назвали сумму сделки по объединению Карпат и Руха

31 декабря "Карпаты" и "Рух" объявили о том, что с начала сезона УПЛ-2025/26 объединятся в одну команду. "Желто-черные" сосредоточатся на подготовке юных талантов на базе созданной академии. "Львы" сохранят профессиональный статус и заберут игроков основного состава "Руха" уже в это зимнее трансферное окно.

Ведущий программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский сообщил, что финансовое соглашение владельцев клубов Владимира Матковского ("Карпаты") и Григория Козловского ("Руха") оценивается примерно в 15 миллионов иностранной валюты. Эти деньги получит президент "Руха" Козловский.

Ранее сообщалось, что "Рух" откажется от проведения домашних матчей на стадионе "Арена-Львов".