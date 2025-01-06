Шахтер намерен приобрести перспективного украинца Ворсклы

"Шахтер" заинтересован в приобретении защитника "Ворсклы" Ильи Крупского, сообщает ТаТоТаке.

Согласно данным источника, у 20-летнего футболиста сейчас два варианта продолжения карьеры - от дончан и зарубежного клуба. Ранее Крупского сватали в МЛС.

Также защитником интересовалось киевское "Динамо", однако киевляне отказались от трансфера из-за высоких финансовых аппетитов полтавчан.

В текущем сезоне Крупский провел 15 матчей за "Ворсклу" и отметился одним ассистом. Портал Transfermarkt оценивает его в 1 миллион евро.