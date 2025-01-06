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Шахтер намерен приобрести перспективного украинца Ворсклы

Премьер-лига

Ранее он был интересен киевскому "Динамо"

Шахтер намерен приобрести перспективного украинца Ворсклы

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

"Шахтер" заинтересован в приобретении защитника "Ворсклы" Ильи Крупского, сообщает ТаТоТаке.

Согласно данным источника, у 20-летнего футболиста сейчас два варианта продолжения карьеры - от дончан и зарубежного клуба. Ранее Крупского сватали в МЛС.

Также защитником интересовалось киевское "Динамо", однако киевляне отказались от трансфера из-за высоких финансовых аппетитов полтавчан.

В текущем сезоне Крупский провел 15 матчей за "Ворсклу" и отметился одним ассистом. Портал Transfermarkt оценивает его в 1 миллион евро.

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Ворскла (Полтава) Шахтер (Донецк) Илья Крупский
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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жека-киев (биг виладж)
06.01.2025 в 13:16
Чого вже там, брехать так брехать.Давайте вже чешіть, про Баварію, всі Манчестери, Реал...Бо Суркіса треба упічєтлять, так не ведеться
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Комментарии 1
жека-киев (биг виладж)
06.01.2025 в 13:16
Чого вже там, брехать так брехать.Давайте вже чешіть, про Баварію, всі Манчестери, Реал...Бо Суркіса треба упічєтлять, так не ведеться
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