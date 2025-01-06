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Шахтер намерен приобрести перспективного украинца Ворсклы
Ранее он был интересен киевскому "Динамо"
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
"Шахтер" заинтересован в приобретении защитника "Ворсклы" Ильи Крупского, сообщает ТаТоТаке.
Согласно данным источника, у 20-летнего футболиста сейчас два варианта продолжения карьеры - от дончан и зарубежного клуба. Ранее Крупского сватали в МЛС.
Также защитником интересовалось киевское "Динамо", однако киевляне отказались от трансфера из-за высоких финансовых аппетитов полтавчан.
В текущем сезоне Крупский провел 15 матчей за "Ворсклу" и отметился одним ассистом. Портал Transfermarkt оценивает его в 1 миллион евро.
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