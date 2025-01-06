Полесье официально попрощалось со своим голкипером

Голкипер "Полесья" Артем Поспелов покинул команду.

Как сообщает клубная пресс-служба, срок действия контракта 26-летнего футболиста истек и стороны решили не продолжать сотрудничество.

Артем присоединился к "волкам" в январе 2022 года. В составе команды стал победителем Первой лиги, что позволило выйти в УПЛ. В этом сезоне вратарь сыграл 7 матчей за «Полесье-2», в которых пропустил 10 мячей, а также один раз оставил свои ворота "сухими".

Ранее сообщалось, что бывший хавбек "Динамо" подписал контракт с "Полесьем".