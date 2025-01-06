Тоже кусается. В Шахтере появился последователь Луиса Суареса

На тренировочных сборах донецкого "Шахтера" в Турции клубные фотографы зафиксировали забавный эпизод с участием 22-летнего бразильца Кевина, как тот пытается укусить своего партнера по команде, как будто в него вселился Луис Суарес.

Напомним, что 4-го января "горняки" вышли из отпуска, вернувшись к тренировкам. Известно, что одним из оппонентов дончан во время сбора станет загребское "Динамо".

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Также добавим, что недавно в "Шахтер" вернулся нападающий Кевин Келси, который был в аренде в "Цинциннати".