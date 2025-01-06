Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тоже кусается. В Шахтере появился последователь Луиса Суареса
На сборах горняков замечательная атмосфера
Фото: ФК Шахтар Донецьк
На тренировочных сборах донецкого "Шахтера" в Турции клубные фотографы зафиксировали забавный эпизод с участием 22-летнего бразильца Кевина, как тот пытается укусить своего партнера по команде, как будто в него вселился Луис Суарес.
Напомним, что 4-го января "горняки" вышли из отпуска, вернувшись к тренировкам. Известно, что одним из оппонентов дончан во время сбора станет загребское "Динамо".
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Также добавим, что недавно в "Шахтер" вернулся нападающий Кевин Келси, который был в аренде в "Цинциннати".
Популярное сейчас
- Не ЛНЗ. Экс-хавбек Динамо подписал долгосрочный контракт с другим клубом УПЛ
- "Голов не было бы без его работы": испанский журналист оценил действия Довбика в римском дерби
- У Фонсеки появился вариант продолжения карьеры в одном из самых больших городов мира
- УПЛ выступила с заявлением касательно объединения Карпат и Руха
- Праздничное настроение: как украинские звезды футбола встречали Новый год 2025
- Арне Слот о плохой игре защитнике Ливерпуля: Его не волнуют слухи о Реале