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Тоже кусается. В Шахтере появился последователь Луиса Суареса

Премьер-лига

На сборах горняков замечательная атмосфера

Тоже кусается. В Шахтере появился последователь Луиса Суареса

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

На тренировочных сборах донецкого "Шахтера" в Турции клубные фотографы зафиксировали забавный эпизод с участием 22-летнего бразильца Кевина, как тот пытается укусить своего партнера по команде, как будто в него вселился Луис Суарес.

Напомним, что 4-го января "горняки" вышли из отпуска, вернувшись к тренировкам. Известно, что одним из оппонентов дончан во время сбора станет загребское "Динамо".

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Также добавим, что недавно в "Шахтер" вернулся нападающий Кевин Келси, который был в аренде в "Цинциннати".

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Источник:
ФК Шахтар Донецьк
Опубликовал: Андрей Журба
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