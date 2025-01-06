Второй год подряд. Оболонь объявила лучшего игрока 2024 года

"Оболонь" огласила результаты голосования за звание лучшего игрока 2024 года.

Победителем стал защитник Владислав Приймак. За него проголосовало 49% болельщиков.

Вторую строчку занял защитник Даниил Карась (26%), третью - голкипер Назарий Федоривский (10%). В топ-5 также вошли полузащитники Вадим Витенчук (9%) и Руслан Черненко (6%).

К слову, в 2023 году лучшим игроком "пивоваров" тоже стал Приймак.

Напомним, "Оболонь" завершила первую часть сезона-2024/25 на 14-м месте в турнирной таблице УПЛ. В активе команды 14 пунктов.