Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Второй год подряд. Оболонь объявила лучшего игрока 2024 года
Выбор болельщиков
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
"Оболонь" огласила результаты голосования за звание лучшего игрока 2024 года.
Победителем стал защитник Владислав Приймак. За него проголосовало 49% болельщиков.
Вторую строчку занял защитник Даниил Карась (26%), третью - голкипер Назарий Федоривский (10%). В топ-5 также вошли полузащитники Вадим Витенчук (9%) и Руслан Черненко (6%).
К слову, в 2023 году лучшим игроком "пивоваров" тоже стал Приймак.
Напомним, "Оболонь" завершила первую часть сезона-2024/25 на 14-м месте в турнирной таблице УПЛ. В активе команды 14 пунктов.
Популярное сейчас
- Полесье официально попрощалось со своим голкипером
- СМИ назвали сумму сделки по объединению Карпат и Руха
- Победное дерби Довбика, Ливерпуль и Манчестер Юнайтед поделили очки. Главные новости за 5 января
- Выбрал Динамо. Шахтер досрочно прервал аренду хорватского защитника
- Праздничное настроение: как украинские звезды футбола встречали Новый год 2025
- "Давай с нами, покажешь уровень". Игрок UA Steel ответил на критику Милевского