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Скандальный легионер Полесья не поедет на сборы с командой
Клуб также намерен отдать в аренду еще одного легионера
Фото: ФК Полісся
Вингер "Полесья" Бени Макуана не поедет на зимние сборы с командой. Об этом сообщает ТаТоТаке.
Ранее сообщалось, что футболиста второй раз за сезон отправили в дубль. В нынешней кампании конголезец провел 7 матчей за "волков". Его контракт с клубом действует до 30 июня 2028 года.
Также отмечается, что "Полесье" ищет варианты аренды для нападающего Луифера, который, вероятно, тоже пропустит сборы. Ему уже ищут замену. На его счету 1 гол в 10 поединках этого сезона.
Грузинский правый защитник Гиорги Майсурадзе будет включен в список игроков, которые поедут с командой на подготовку. Он отыграл 5 матчей и оформил 1 ассист.
Ранее стало известно, что "Полесье" официально попрощалось со своим голкипером.
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