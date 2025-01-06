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Скандальный легионер Полесья не поедет на сборы с командой

Премьер-лига

Клуб также намерен отдать в аренду еще одного легионера

Скандальный легионер Полесья не поедет на сборы с командой

Фото: ФК Полісся

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Вингер "Полесья" Бени Макуана не поедет на зимние сборы с командой. Об этом сообщает ТаТоТаке.

Ранее сообщалось, что футболиста второй раз за сезон отправили в дубль. В нынешней кампании конголезец провел 7 матчей за "волков". Его контракт с клубом действует до 30 июня 2028 года.

Также отмечается, что "Полесье" ищет варианты аренды для нападающего Луифера, который, вероятно, тоже пропустит сборы. Ему уже ищут замену. На его счету 1 гол в 10 поединках этого сезона.

Грузинский правый защитник Гиорги Майсурадзе будет включен в список игроков, которые поедут с командой на подготовку. Он отыграл 5 матчей и оформил 1 ассист.

Ранее стало известно, что "Полесье" официально попрощалось со своим голкипером.

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Полесье (Житомир) Бени Макуана Луифер Эрнандес Гиорги Майсурадзе
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1 голосов
Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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жека-киев (биг виладж)
06.01.2025 в 15:24
А тим хто того Луїфера притащив, вже пох. Вони свою комісію заробили Отдайте Макуана в Кривбас або Олександрію. Слабо?
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Комментарии 1
жека-киев (биг виладж)
06.01.2025 в 15:24
А тим хто того Луїфера притащив, вже пох. Вони свою комісію заробили Отдайте Макуана в Кривбас або Олександрію. Слабо?
Ответить
0
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