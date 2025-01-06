Скандальный легионер Полесья не поедет на сборы с командой

Вингер "Полесья" Бени Макуана не поедет на зимние сборы с командой. Об этом сообщает ТаТоТаке.

Ранее сообщалось, что футболиста второй раз за сезон отправили в дубль. В нынешней кампании конголезец провел 7 матчей за "волков". Его контракт с клубом действует до 30 июня 2028 года.

Также отмечается, что "Полесье" ищет варианты аренды для нападающего Луифера, который, вероятно, тоже пропустит сборы. Ему уже ищут замену. На его счету 1 гол в 10 поединках этого сезона.

Грузинский правый защитник Гиорги Майсурадзе будет включен в список игроков, которые поедут с командой на подготовку. Он отыграл 5 матчей и оформил 1 ассист.

Ранее стало известно, что "Полесье" официально попрощалось со своим голкипером.