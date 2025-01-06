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Верес предлагает выбрать лучший гол команды в 2024 году
Кто ваш фаворит?
Фото: ФК Верес
"Верес" объявил о старте голосования за лучший гол команды 2024 года.
В рейтинг попали три результативных удара, каждый из которых претендует на звание самого яркого.
Список претендентов на звание лучший гол "Вереса" 2024 года выглядит следующим образом:
- Гол Виталия Дахновского в ворота "Александрии" в сезоне 2023/2024;
- Гол Николая Гайдучика в ворота "Полесья" в сезоне 2024/2025;
- Гол Евгения Морозко в ворота "Александрии" в сезоне 2023/2024.
Голосование проходит в официальных соцсетях "Вереса".
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Источник:НК Верес
Опубликовал: Алина Ерофеева
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