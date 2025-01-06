Верес предлагает выбрать лучший гол команды в 2024 году

"Верес" объявил о старте голосования за лучший гол команды 2024 года.

В рейтинг попали три результативных удара, каждый из которых претендует на звание самого яркого.

Список претендентов на звание лучший гол "Вереса" 2024 года выглядит следующим образом:

Гол Виталия Дахновского в ворота "Александрии" в сезоне 2023/2024;

Гол Николая Гайдучика в ворота "Полесья" в сезоне 2024/2025;

Гол Евгения Морозко в ворота "Александрии" в сезоне 2023/2024.

Голосование проходит в официальных соцсетях "Вереса".