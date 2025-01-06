  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Верес предлагает выбрать лучший гол команды в 2024 году
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Верес предлагает выбрать лучший гол команды в 2024 году

Премьер-лига

Кто ваш фаворит?

Верес предлагает выбрать лучший гол команды в 2024 году

Фото: ФК Верес

Новина українською

"Верес" объявил о старте голосования за лучший гол команды 2024 года.

В рейтинг попали три результативных удара, каждый из которых претендует на звание самого яркого.

Список претендентов на звание лучший гол "Вереса" 2024 года выглядит следующим образом:

  • Гол Виталия Дахновского в ворота "Александрии" в сезоне 2023/2024;
  • Гол Николая Гайдучика в ворота "Полесья" в сезоне 2024/2025;
  • Гол Евгения Морозко в ворота "Александрии" в сезоне 2023/2024.

Голосование проходит в официальных соцсетях "Вереса".

По теме
yellow-arrow
Скандальный легионер Полесья не поедет на сборы с командой
yellow-arrow
Второй год подряд. Оболонь объявила лучшего игрока 2024 года
yellow-arrow
Шахтер намерен приобрести перспективного украинца Ворсклы
Верес (Ровно) Евгений Морозко Виталий Дахновский Николай Гайдучик
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
НК Верес
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости