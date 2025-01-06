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Ингулец без главного тренера вышел из отпуска
Василий Кобин находится во Львове
instagram.com/fcinhulets
6 января игроки "
Как сообщает Sport.ua, пока что команда работает без главного тренера Василия Кобина, который находится во Львове на лицензионных курсах и присоединится к командам 9 января.
Временно тренировочным процессом в "Ингульце" руководит его помощник Александр Стахив.
Первый сбор "Ингульца" завершится контрольным матчем с "Металлистом 1925" 31 января. Второй этап подготовки петровчане, скорее всего, проведут на загородной базе "Руха" в Винниках.
Напомним, что по итогам осенней части сезона "Ингулец" занимакт 16 место в чемпионате УПЛ, набрав 9 очков.
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