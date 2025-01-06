Ингулец без главного тренера вышел из отпуска

6 января игроки " Ингульца " вышли из отпуска и начали подготовку ко второй части сезона.

Как сообщает Sport.ua, пока что команда работает без главного тренера Василия Кобина, который находится во Львове на лицензионных курсах и присоединится к командам 9 января.

Временно тренировочным процессом в "Ингульце" руководит его помощник Александр Стахив.

Первый сбор "Ингульца" завершится контрольным матчем с "Металлистом 1925" 31 января. Второй этап подготовки петровчане, скорее всего, проведут на загородной базе "Руха" в Винниках.

Напомним, что по итогам осенней части сезона "Ингулец" занимакт 16 место в чемпионате УПЛ, набрав 9 очков.