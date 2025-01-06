Просто бизнес. Вацко назвал сумму, за которую Козловский продал Рух Карпатам

Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко высказался относительно "слияния" двух львовских клубов – "Руха" и "Карпат".

"Я считаю, что под красивой вывеской "объединение" нам подают поглощение "Руха" "Карпатами".

Я считаю, что владелец "Руха" Григорий Козловский заключил сделку с владельцем "Карпат" Владиимром Маткивским, согласно которой "Карпаты" купят ряд игроков "Руха". Также в сумму сделки входит понижение "Руха" в классе, и "Карпаты" остаются эксклюзивным представителем Львова в УПЛ.

Что такое "огромные деньги"? Если когда-то всплывет сумма в 25 млн долларов, я этому не удивлюсь.

Я это не утверждаю, но не удивлюсь, если такая сумма всплывет.

Ничего личного, просто бизнес", - сказал Вацко