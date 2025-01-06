Ходил ли Поворознюк по базе Ингульца с автоматом? Ответ бывшего тренера команды

Бывший тренер " Ингульца " Игорь Ермаков, который сейчас работает в "Карпатах", высказался о своем бывшем работодателе – президенте ковалевского клубаАлександре Поворознюке:

"Я с ним общался лично, скажем так, физически, офлайн, давайте это назовем. Один раз – на подписании контракта. Был я, главный тренер и Александр Григорьевич. И еще два раза мы общались по телефону.

Ходит ли он с автоматом по базе? Он мне его не демонстрировал. Возможно, где-то там под курткой что-то и было. Александр Григорьевич – такой действительно незаурядный человек, особенно в нашем футболе. Кому-то может нравиться, не нравиться, как он себя ведет, это его стиль. Он ведет себя так, как считает нужным. Каждый делает свои выводы. Но со своей стороны могу сказать, что он очень-очень-очень глубоко разбирается в футболе. Он помнит такие вещи, которые даже мы, тренеры, не могли вспомнить – кто, на какой минуте, с каким счетом, где, как. Что касается оценки футболистов: любого человека можно ввести в заблуждение, но с ним такие моменты не проходят. То есть он всегда требует максимум.

Он близок к команде. На всех домашних играх он присутствовал. В раздевалке я не видел его ни разу. На тренировки он несколько раз приезжал, но это не были такие моменты, что он постоянно находится с нами в процессе или находится с нами в раздевалке", - рассказал Ермаков.