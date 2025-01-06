Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо назвало лучшего игрока команды 2024 года
Болельщики киевлян выбрали лучшего
fcdynamo.com
"
Большинство голосов (23%) получил полузащитник Владимир Бражко. Немного уступили триумфатору по набранным голосам Николай Шапаренко (19%) и Владислав Ванат (18%).
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, по итогам 2021 года лучшим игроком команды болельщики назвали Николая Шапаренко, в 2022 году триумфатором стал Виталий Буяльский, а в 2023-м признание получил Владислав Ванат.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:ФК Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Стало известно, когда будут готовы результаты пробы B Мудрика
- Полесье официально попрощалось со своим голкипером
- СМИ назвали сумму сделки по объединению Карпат и Руха
- Выбрал Динамо. Шахтер досрочно прервал аренду хорватского защитника
- Праздничное настроение: как украинские звезды футбола встречали Новый год 2025
- Стали известны позиции, которые Динамо намерено усилить зимой
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000