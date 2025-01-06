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Динамо назвало лучшего игрока команды 2024 года

Премьер-лига
Обновлено

Болельщики киевлян выбрали лучшего

Динамо назвало лучшего игрока команды 2024 года

fcdynamo.com

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"Динамо" подвело итоги голосования болельщиков на звание лучшего футболиста команды в 2024 году.

Большинство голосов (23%) получил полузащитник Владимир Бражко. Немного уступили триумфатору по набранным голосам Николай Шапаренко (19%) и Владислав Ванат (18%).

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Напомним, по итогам 2021 года лучшим игроком команды болельщики назвали Николая Шапаренко, в 2022 году триумфатором стал Виталий Буяльский, а в 2023-м признание получил Владислав Ванат.

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Динамо (Киев) Владимир Бражко
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Источник:
ФК Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
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