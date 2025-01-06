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Динамо провело свою первую тренировку в Турции. ФОТО, ВИДЕО

Премьер-лига
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Динамо провело свою первую тренировку в Турции. ФОТО, ВИДЕО

fcdynamo.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Киевское "Динамо" прибыло в Турцию на зимний учебно-тренировочный сбор.

И уже в понедельник, 6 января, команда провела свою первую тренировку.

Отметим, что в рамках тренировочного сбора запланировано четыре товарищеских матча. Уже 10 января "Динамо" сыграет против немецкого "Магдебурга". Также соперниками киевлян будут румынский ФКСБ (12 января), польский "Видзев" (13 января) и болгарский ЦСКА 1948 (16 января).

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