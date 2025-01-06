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Не впечатлили интеллектуальным уровнем. Карпаты отказались от подписания трех центрфорвардов
Игрок должен понимать требования тренерского штаба
Карпати
Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко рассказал о критериях подбора игроков в "Карпатах".
"Я слышал такую историю, что "Карпаты" отказались от подписания трех центрфорвардов, которые были отскауингованы, найдены и были в порядке.
Но в индивидуальных беседах они не впечатлили своим интеллектуальным уровнем, пониманием требований тренерского штаба команды.
И с ними решили не подписывать контракты, не тратить на них денег.
То есть, деньги в "Карпатах" есть, но они не собираются их выкидывать на ветер", - сказал Вацко.
Напомним, что 31 декабря "Карпаты" объявили о "слиянии" с "Рухом".
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