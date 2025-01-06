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Не впечатлили интеллектуальным уровнем. Карпаты отказались от подписания трех центрфорвардов

Премьер-лига
Обновлено

Игрок должен понимать требования тренерского штаба

Не впечатлили интеллектуальным уровнем. Карпаты отказались от подписания трех центрфорвардов

Карпати

Новина українською

Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко рассказал о критериях подбора игроков в "Карпатах".

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"Я слышал такую историю, что "Карпаты" отказались от подписания трех центрфорвардов, которые были отскауингованы, найдены и были в порядке.

Но в индивидуальных беседах они не впечатлили своим интеллектуальным уровнем, пониманием требований тренерского штаба команды.

И с ними решили не подписывать контракты, не тратить на них денег.

То есть, деньги в "Карпатах" есть, но они не собираются их выкидывать на ветер", - сказал Вацко.

Напомним, что 31 декабря "Карпаты" объявили о "слиянии" с "Рухом".

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Виктор Вацко Карпаты (Львов)
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Источник:
Вацко Live
Опубликовал: Михаил Черныш
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