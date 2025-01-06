Открывается аукцион. Зубков хочет за границу

28-летнмй вингер " Шахтера " Александр Зубков зимой может покинуть донецкий клуб. Как сообщает журналист и комментатор Михаил Спиваковский, на игрока есть претенденты в Турции и МЛС.

"Клуб продает игрока, когда есть предложение, которое удовлетворяет клуб. Поэтому сейчас и открывается аукцион между турецким клубом и клубом МЛС за право выкупить игрока. Сам игрок хочет уехать за границу, и это очевидно. Но по моей информации, шансы получит тот клуб, который даст большую сумму и желательно сразу.

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Вопрос в том, кто сможет заменить Зубкова. Шведа "Шахтер" предлагал "Карпатам", но получил отказ. Есть Педриньо, но он сейчас далек от своей лучшей формы", - сказал Спиваковский.

Напомним, что ранее была информация о заинтересованности Зубкова от турецкого "Трабзонспора" и американского "Сан-Диего".

Напомним, что в активе Александра в этом сезоне семь голов и шесть ассистов в 19 матчах за клуб.