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Открывается аукцион. Зубков хочет за границу
На игрока есть два претендента
Фото: ФК Шахтар Донецьк
28-летнмй вингер "
"Клуб продает игрока, когда есть предложение, которое удовлетворяет клуб. Поэтому сейчас и открывается аукцион между турецким клубом и клубом МЛС за право выкупить игрока.
Сам игрок хочет уехать за границу, и это очевидно. Но по моей информации, шансы получит тот клуб, который даст большую сумму и желательно сразу.
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Вопрос в том, кто сможет заменить Зубкова. Шведа "Шахтер" предлагал "Карпатам", но получил отказ.
Есть Педриньо, но он сейчас далек от своей лучшей формы", - сказал Спиваковский.
Напомним, что ранее была информация о заинтересованности Зубкова от турецкого "Трабзонспора" и американского "Сан-Диего".
Напомним, что в активе Александра в этом сезоне семь голов и шесть ассистов в 19 матчах за клуб.
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