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А где Шахтер? Динамо входит в топ-20 самых титулованных клубов мира

Премьер-лига
Обновлено

Шахтера в списке нет

А где Шахтер? Динамо входит в топ-20 самых титулованных клубов мира

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Авторитетный статистический портал Transfermarkt опубликовал топ-20 самых титулованных клубов мира.

Первые две позиции заняты шотландскими "Селтиком" и "Рейнджерс", у которых 119 и 118 трофеев соответственно.

Также в тройке "Линфилд" из Северной Ирландии, на счету которого 100 трофеев.

Мадридский "Реал" расположился на 6-м месте рейтинга с 78 титулами.

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Из украинских команд в списке присутствует киевское "Динамо" с 53 трофеями. "Шахтера" в рейтинге топ-20 нет.

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Рейнджерс (Глазго) Динамо (Киев) Реал (Мадрид) Селтик (Глазго)
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Источник:
transfermarkt
Опубликовал: Михаил Черныш
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