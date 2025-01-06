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А где Шахтер? Динамо входит в топ-20 самых титулованных клубов мира
Шахтера в списке нет
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Авторитетный статистический портал Transfermarkt опубликовал топ-20 самых титулованных клубов мира.
Первые две позиции заняты шотландскими "Селтиком" и "Рейнджерс", у которых 119 и 118 трофеев соответственно.
Также в тройке "Линфилд" из Северной Ирландии, на счету которого 100 трофеев.
Мадридский "Реал" расположился на 6-м месте рейтинга с 78 титулами.
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Из украинских команд в списке присутствует киевское "
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Источник:transfermarkt
Опубликовал: Михаил Черныш
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