А где Шахтер? Динамо входит в топ-20 самых титулованных клубов мира

Авторитетный статистический портал Transfermarkt опубликовал топ-20 самых титулованных клубов мира.

Первые две позиции заняты шотландскими "Селтиком" и "Рейнджерс", у которых 119 и 118 трофеев соответственно.

Также в тройке "Линфилд" из Северной Ирландии, на счету которого 100 трофеев.

Мадридский "Реал" расположился на 6-м месте рейтинга с 78 титулами.

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