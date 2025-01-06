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Арсенал интересуется голкипером Динамо. Также в шорт-листе – конкурент Трубина

Премьер-лига

Но Нещерет - не единственный в списке

Арсенал интересуется голкипером Динамо. Также в шорт-листе – конкурент Трубина

Фото: ФК Динамо Киев

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Лондонский "Арсенал" планирует усилить вратарскую позицию.

И как сообщает британский журналист и инсайдер Дин Джеймс, у "канониров" на примете есть два кандидата, один из которых - 22-летний голкипер "Динамо" Руслан Нещерет.

Также "Арсенал" следит и за голкипером "Бенфики" Самуэлем Соарешем, с которым лондонский клуб уже даже контактировал в последнее время.

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Соареш является вторым вратарем "Бенфики" и проигрывает конкуренцию Анатолию Трубину, сыграв лишь в 3 матчах этого сезона (один из них в составе "Бенфики" Б).

Руслан Нещерет также не является основным вратарем "Динамо" - голкипер сыграл лишь в 3 матчах этого сезона, уступая место в основе Георгию Бущану.

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