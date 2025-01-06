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Все из-за трансферного бана. Черноморец может заявить на второй круг одного из тренеров
У одесситов дела не очень
olimpik.com.ua
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По данным источника, в "Черноморце" начали рассчитываться с долгами по зарплате. В клубе перед Новым годом частично рассчитались по зарплате за ноябрь, но это был лишь "аванс", 30% от суммы. Также 30% зарплаты выдали и за октябрь.
Таким образом, трансферный бан на клубе висит, и как говорит Спиваковский, что в этой ситуации делать главному тренеру Александру Бабичу.
"А я скажу что делать Бабичу – заявлять на вторую часть сезона действующего тренера, 35-летнего Сергея Политыло. И это не шутка, это инсайд. Следите за событиями", - сказал Спиваковский.
Напомним, что "Черноморец" осеннюю часть сезона завершил в зоне вылета – у команды 12 очков и 15-е место в таблице УПЛ.
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