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Все из-за трансферного бана. Черноморец может заявить на второй круг одного из тренеров

Премьер-лига

У одесситов дела не очень

Все из-за трансферного бана. Черноморец может заявить на второй круг одного из тренеров

olimpik.com.ua

Новина українською

"Черноморец" продолжает страдать от трансферного бана, который был наложен на клуб из-за долгов по зарплате перед легионерами. О ситуации в одесском клубе рассказал комментатор и журналист Михаил Спиваковский.

По данным источника, в "Черноморце" начали рассчитываться с долгами по зарплате. В клубе перед Новым годом частично рассчитались по зарплате за ноябрь, но это был лишь "аванс", 30% от суммы. Также 30% зарплаты выдали и за октябрь.

Таким образом, трансферный бан на клубе висит, и как говорит Спиваковский, что в этой ситуации делать главному тренеру Александру Бабичу.

"А я скажу что делать Бабичу – заявлять на вторую часть сезона действующего тренера, 35-летнего Сергея Политыло. И это не шутка, это инсайд. Следите за событиями", - сказал Спиваковский.

Напомним, что "Черноморец" осеннюю часть сезона завершил в зоне вылета – у команды 12 очков и 15-е место в таблице УПЛ.

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Сергей Политыло Черноморец (Одесса)
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1 голосов
Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
06.01.2025 в 21:06
сколько можно терпеть Бабича--гоните его или он выведет ЧО в 1 лигу это тупое создание
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
06.01.2025 в 21:06
сколько можно терпеть Бабича--гоните его или он выведет ЧО в 1 лигу это тупое создание
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