Все из-за трансферного бана. Черноморец может заявить на второй круг одного из тренеров

" Черноморец " продолжает страдать от трансферного бана, который был наложен на клуб из-за долгов по зарплате перед легионерами. О ситуации в одесском клубе рассказал комментатор и журналист Михаил Спиваковский.

По данным источника, в "Черноморце" начали рассчитываться с долгами по зарплате. В клубе перед Новым годом частично рассчитались по зарплате за ноябрь, но это был лишь "аванс", 30% от суммы. Также 30% зарплаты выдали и за октябрь.

Таким образом, трансферный бан на клубе висит, и как говорит Спиваковский, что в этой ситуации делать главному тренеру Александру Бабичу.

"А я скажу что делать Бабичу – заявлять на вторую часть сезона действующего тренера, 35-летнего Сергея Политыло. И это не шутка, это инсайд. Следите за событиями", - сказал Спиваковский.

Напомним, что "Черноморец" осеннюю часть сезона завершил в зоне вылета – у команды 12 очков и 15-е место в таблице УПЛ.