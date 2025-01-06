Грузинский защитник пройдет сборы с юношеской командой Динамо Киев

18-летний грузинский защитник и капитан юношеской команды "Динамо" Тбилиси U-19 Гиорги Мепаришвили пройдет просмотр в киевском "Динамо" .

Футболист проведет сборы с "Динамо" Киев U-19 в Турции, после чего и будет принято решение о его дальнейшей судьбе.

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В текущем сезоне Гиорги Мепаришвили провел 15 матчей на клубном уровне, в которых забил 1 гол.