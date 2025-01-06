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Грузинский защитник пройдет сборы с юношеской командой Динамо Киев

Премьер-лига
Обновлено

Гиорги Мепаришвили поедет на сборы с Динамо U-19

Грузинский защитник пройдет сборы с юношеской командой Динамо Киев

Новина українською

18-летний грузинский защитник и капитан юношеской команды "Динамо" Тбилиси U-19 Гиорги Мепаришвили пройдет просмотр в киевском "Динамо".

Футболист проведет сборы с "Динамо" Киев U-19 в Турции, после чего и будет принято решение о его дальнейшей судьбе.

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В текущем сезоне Гиорги Мепаришвили провел 15 матчей на клубном уровне, в которых забил 1 гол.

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Источник:
dynamo.kiev.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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