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Бразилец Руха, который не хотел играть в Украине, поедет на сборы с Шахтером

Премьер-лига
Обновлено

Эдсон попробует зарекомендовать себя перед тренерским штабом горняков

Бразилец Руха, который не хотел играть в Украине, поедет на сборы с Шахтером

Фото: ФК Рух

Новина українською

"Шахтер" может подписать бразильского хавбека "Руха" Эдсона.

Как сообщает Футбол 24, 26-летний футболист пройдет сборы в составе "Шахтера" в Турции, после чего по нему и будет принимать решение главный тренер "горняков" Марино Пушич.

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Напомним, что Эдсон перешел в “Рух“ в январе 2022 года из бразильской “Байи“, однако из-за начала полномасштабного вторжения отправился в аренду до конца года в “Атлетико Гойяненсе“. В декабре 2022 года он вернулся во львовскую команду и сыграл в 13 матчах в УПЛ.

В феврале 2024 бразилец был арендован мексиканским “Хуаресом“ (13 поединков без результативных действий), после того, как отказался возвращаться в Украину из отпуска.

Его контракт с "Рухом" действует до 31 декабря 2025 года. Transfermarkt оценивает игрока в 500 тысяч евро.

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Шахтер (Донецк) Рух (Львов) Эдсон
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Источник:
football24
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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fanatSD (донецк)
06.01.2025 в 22:10
где гарантия что он захочет играть в Украине в составе шахтёра и не сбежит?да шахтёру нужен опорник.почему не дать шанс играть назарине?
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Комментарии 1
fanatSD (донецк)
06.01.2025 в 22:10
где гарантия что он захочет играть в Украине в составе шахтёра и не сбежит?да шахтёру нужен опорник.почему не дать шанс играть назарине?
Ответить
0
0

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