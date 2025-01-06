Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бразилец Руха, который не хотел играть в Украине, поедет на сборы с Шахтером
Эдсон попробует зарекомендовать себя перед тренерским штабом горняков
Фото: ФК Рух
"
Как сообщает Футбол 24, 26-летний футболист пройдет сборы в составе "Шахтера" в Турции, после чего по нему и будет принимать решение главный тренер "горняков" Марино Пушич.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что Эдсон перешел в “Рух“ в январе 2022 года из бразильской “Байи“, однако из-за начала полномасштабного вторжения отправился в аренду до конца года в “Атлетико Гойяненсе“. В декабре 2022 года он вернулся во львовскую команду и сыграл в 13 матчах в УПЛ.
В феврале 2024 бразилец был арендован мексиканским “Хуаресом“ (13 поединков без результативных действий), после того, как отказался возвращаться в Украину из отпуска.
Его контракт с "Рухом" действует до 31 декабря 2025 года. Transfermarkt оценивает игрока в 500 тысяч евро.
Популярное сейчас
- Стало известно, когда будут готовы результаты пробы B Мудрика
- СМИ назвали сумму сделки по объединению Карпат и Руха
- Не ЛНЗ. Экс-хавбек Динамо подписал долгосрочный контракт с другим клубом УПЛ
- Йожеф Сабо объяснил причину слияния двух львовских клубов
- Праздничное настроение: как украинские звезды футбола встречали Новый год 2025
- Полесье официально попрощалось со своим голкипером
Комментарии 1