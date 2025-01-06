  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Верес ищет центрального защитника и может продать одного из лидеров команды
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Верес ищет центрального защитника и может продать одного из лидеров команды

Премьер-лига
Обновлено

Клуб активно работает на трансферном рынке

Верес ищет центрального защитника и может продать одного из лидеров команды

Фото: НК "Верес"

Новина українською

В ровненском "Вересе" активно работают над зимним усилением.

Как сообщает комментатор и соведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский, главная трансферная цель клуба – центральный защитник.

Также у "Вереса" есть предложения по игрокам команды. Яго Сикейрой интересуются в Бразилии, но условия пока что по нему не самые лучшие для "Вереса".

На Марко Мрвальевича, который потерял место в стартовом составе команды, есть претенденты в Европе, и здесь речь идет об аренде с правом выкупа.

Также есть претенденты на голкипера Андрея Клжухаря.

Также предметный интерес со стороны одного из клубов УПЛ есть к форварду Николаю Гайдучеку. И если "Верес" продаст Гайдучека, то Мрвальевич останется в команде.

Напомним, что по итогам осенней части сезона "Верес" занимает 9-е место в турнирной таблице, имея в активе 19 очков.

По теме
yellow-arrow
"Украина в моем сердце", - Кевин Келси сравнил чемпионат Украины и МЛС
yellow-arrow
Бразилец Руха, который не хотел играть в Украине, поедет на сборы с Шахтером
yellow-arrow
Все из-за трансферного бана. Черноморец может заявить на второй круг одного из тренеров
Верес (Ровно) Андрей Кожухарь Николай Гайдучик Марко Мрвальевич
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости