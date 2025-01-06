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Верес ищет центрального защитника и может продать одного из лидеров команды
Клуб активно работает на трансферном рынке
Фото: НК "Верес"
В ровненском "
Как сообщает комментатор и соведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский, главная трансферная цель клуба – центральный защитник.
Также у "Вереса" есть предложения по игрокам команды. Яго Сикейрой интересуются в Бразилии, но условия пока что по нему не самые лучшие для "Вереса".
На Марко Мрвальевича, который потерял место в стартовом составе команды, есть претенденты в Европе, и здесь речь идет об аренде с правом выкупа.
Также есть претенденты на голкипера Андрея Клжухаря.
Также предметный интерес со стороны одного из клубов УПЛ есть к форварду Николаю Гайдучеку. И если "Верес" продаст Гайдучека, то Мрвальевич останется в команде.
Напомним, что по итогам осенней части сезона "Верес" занимает 9-е место в турнирной таблице, имея в активе 19 очков.
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