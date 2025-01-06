Верес ищет центрального защитника и может продать одного из лидеров команды

В ровненском " Вересе " активно работают над зимним усилением.

Как сообщает комментатор и соведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский, главная трансферная цель клуба – центральный защитник.

Также у "Вереса" есть предложения по игрокам команды. Яго Сикейрой интересуются в Бразилии, но условия пока что по нему не самые лучшие для "Вереса".

На Марко Мрвальевича, который потерял место в стартовом составе команды, есть претенденты в Европе, и здесь речь идет об аренде с правом выкупа.

Также есть претенденты на голкипера Андрея Клжухаря.

Также предметный интерес со стороны одного из клубов УПЛ есть к форварду Николаю Гайдучеку. И если "Верес" продаст Гайдучека, то Мрвальевич останется в команде.

Напомним, что по итогам осенней части сезона "Верес" занимает 9-е место в турнирной таблице, имея в активе 19 очков.