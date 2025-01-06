"Украина в моем сердце", - Кевин Келси сравнил чемпионат Украины и МЛС

Венесуэльский форвард "Шахтера" Кевин Келси высказался о своем возвращении из аренды в клубе МЛС Цинциннати".

"Я очень доволен, что вернулся. Аренда пошла мне на пользу. Я много играл и почувствовал, что могу прогрессировать. Сейчас я вернулся с новыми силами и готов демонстрировать результат.

Конечно, чемпионат США совершенно другой, сравнивать его с украинским не стоит. Европейский футбол всегда будет выше по уровню. Здесь и забивать сложнее.

Но я многому научился и думаю, что смогу принести пользу своей команде во второй части сезона.

Трудно сравнивать уровни чемпионатов MLS и Украины, ведь Украина в моем сердце", – сказал Келси.