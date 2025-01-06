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"Украина в моем сердце", - Кевин Келси сравнил чемпионат Украины и МЛС
Форвард вернулся из аренды
Фото - ФК Шахтар / Автор - невідомий
Венесуэльский форвард "Шахтера" Кевин Келси высказался о своем
"Я очень доволен, что вернулся. Аренда пошла мне на пользу. Я много играл и почувствовал, что могу прогрессировать. Сейчас я вернулся с новыми силами и готов демонстрировать результат.
Конечно, чемпионат США совершенно другой, сравнивать его с украинским не стоит. Европейский футбол всегда будет выше по уровню. Здесь и забивать сложнее.
Но я многому научился и думаю, что смогу принести пользу своей команде во второй части сезона.
Трудно сравнивать уровни чемпионатов MLS и Украины, ведь Украина в моем сердце", – сказал Келси.
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