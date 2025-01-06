Еще один украинский голкипер может переехать в топ-чемпионат

Украинский голкипер " Руха " Дмитрий Ледвий заинтересовал клубы из чемпионата Польши, сообщает журналист Петр Слонка.

Впрочем, по данным источника, шансы на то, что кипер поедет в Польшу невелики. Все дело в том, что польские клубы не могут себе позволить трансфер 21-летнего футболиста из-за высоких финансовых запросов "желто-черных".

Также к игроку есть и интерес из Испании, и, наиболее вероятно, именно в этой стране Дмитрий и продолжит свою карьеру.

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Напомним, что в сезоне 2024/25 Ледвий провел 18 матчей на клубном уровне, пропустив 14 голов. В 9 встречах голкипер отстоял на ноль.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 700 тысяч евро.