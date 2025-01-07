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Бартулович: Поворознюк говорил обо мне некрасивые вещи

Премьер-лига

Тренер вспомнил, как уходил из Ингульца

Бартулович: Поворознюк говорил обо мне некрасивые вещи

Фото: ФК Ингулец

Новина українською

Тренер "Зари" Младен Бартулович вспомнил скандальную историю о том, как он уходил из "Ингульца".

"Я пришел к Поворознюку и сказал, что собираюсь уходить, потому что хочу для себя что-то новое попробовать. Мы нормально поговорили, он спросил меня о причинах ситуации с командой – я ему честно все сказал глаза в глаза. Мы пожали друг другу руку, и все было нормально. А потом он дал интервью, в котором говорил обо мне некрасивые вещи. Может, он думал, что я буду в прессе пересказывать наш личный разговор, и это была защитная реакция.

Но я бы никогда себе такого не позволил: то, что было между нами, дальше никуда не пошло. Его слова были для меня неприятными, но хочу поблагодарить его за предоставленный шанс перейти от карьеры игрока к тренерской работе. Это начало моего тренерского пути", - сказал Бартулович.

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Источник:
sport-express.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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