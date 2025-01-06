Палкин отправится в Полтаву на переговоры по перспективному защитнику

Генеральный директор " Шахтера " Сергей Палкин отправится в Полтаву на переговоры по защитнику "Ворсклы" Илье Крупского. Об этом сообщает "Динамомании".

Также защитником интересовалось киевское "Динамо", однако киевляне отказались от трансфера из-за высоких финансовых аппетитов полтавчан.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В текущем сезоне Крупский провел 15 матчей за "Ворсклу" и отметился одним ассистом. Портал Transfermarkt оценивает его в 1 миллион евро.