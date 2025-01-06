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Палкин отправится в Полтаву на переговоры по перспективному защитнику
Шахтер - главный претендент на Крупского
shakhtar.com
Генеральный директор "
Также защитником интересовалось киевское "Динамо", однако киевляне отказались от трансфера из-за высоких финансовых аппетитов полтавчан.
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В текущем сезоне Крупский провел 15 матчей за "Ворсклу" и отметился одним ассистом. Портал Transfermarkt оценивает его в 1 миллион евро.
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Источник:Динамомания
Опубликовал: Михаил Черныш
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