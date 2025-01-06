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Палкин отправится в Полтаву на переговоры по перспективному защитнику

Премьер-лига
Обновлено

Шахтер - главный претендент на Крупского

Палкин отправится в Полтаву на переговоры по перспективному защитнику

shakhtar.com

Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин отправится в Полтаву на переговоры по защитнику "Ворсклы" Илье Крупского. Об этом сообщает "Динамомании".

Также защитником интересовалось киевское "Динамо", однако киевляне отказались от трансфера из-за высоких финансовых аппетитов полтавчан.

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В текущем сезоне Крупский провел 15 матчей за "Ворсклу" и отметился одним ассистом. Портал Transfermarkt оценивает его в 1 миллион евро.

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Ворскла (Полтава) Сергей Палкин Шахтер (Донецк) Илья Крупский
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Источник:
Динамомания
Опубликовал: Михаил Черныш
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