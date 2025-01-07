Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ЛНЗ подписал экс-хавбека Полесья
Богдан Кушниренко недолго был без команды
polissyafc.com
Полузащитник Богдан Кушниренко, который недавно покинул "Полесье", уже нашел себе новый клуб.
Как сообщает авторитетный портал Transfermarkt, 29-летний хавбек уже подписал контракт с
Официально о подписании черкасский клуб еще не объявлял.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что Кушниренко за 3 года в "Полесье" сыграл 58 матчей, забил 11 голов и отдал 3 результативные передачи.
Также он вошел в историю клуба как автор первого гола "Полесья" в еврокубках. Хавбек отличился в воротах "Олимпии" в рамках квалификации Лиги конференций.
Популярное сейчас
- Просто бизнес. Вацко назвал сумму, за которую Козловский продал Рух Карпатам
- Ингулец без главного тренера вышел из отпуска
- Скандальный легионер Полесья не поедет на сборы с командой
- Защитник Руха и Суркис-младший прошли медосмотр вместе с Динамо. В стане киевлян отсутствует Шепелев
- Праздничное настроение: как украинские звезды футбола встречали Новый год 2025
- Лунин чуть не пропустил с центра поля от команды 4-го дивизиона. ВИДЕО