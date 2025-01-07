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ЛНЗ подписал экс-хавбека Полесья

Премьер-лига
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Богдан Кушниренко недолго был без команды

ЛНЗ подписал экс-хавбека Полесья

polissyafc.com

Новина українською

Полузащитник Богдан Кушниренко, который недавно покинул "Полесье", уже нашел себе новый клуб.

Как сообщает авторитетный портал Transfermarkt, 29-летний хавбек уже подписал контракт с ЛНЗ.

Официально о подписании черкасский клуб еще не объявлял.

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Напомним, что Кушниренко за 3 года в "Полесье" сыграл 58 матчей, забил 11 голов и отдал 3 результативные передачи.

Также он вошел в историю клуба как автор первого гола "Полесья" в еврокубках. Хавбек отличился в воротах "Олимпии" в рамках квалификации Лиги конференций.

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Полесье (Житомир) Богдан Кушниренко ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
Transfermarkt
Опубликовал: Михаил Черныш
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