Сколько и кто? Карпаты и Рух еще не решили вопрос по трансферу игроков

На данный момент "Карпаты" и "Рух" еще не определились, какие игроки и сколькоперейдут в состав команды Владислава Лупашко.

По данным журналиста и комментатора Виктора Вацко, из "Руха" в "Карпаты" могут уйти до семи футболистов, однако пока что конкретики в этом вопросе нет.

Команды еще не вышли из отпуска, а владельцы пока окончательно не достигли договоренности по объединению двух клубов, однако у сторон есть время до конца сезона.

Также на данный момент непонятно, будет ли учитываться мнение главного тренера "зелено-белых" Владислава Лупашко пол этому вопросу.