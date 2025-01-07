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Сколько и кто? Карпаты и Рух еще не решили вопрос по трансферу игроков

Премьер-лига

Больше будет известно, когда команды выйдут из отпуска

Сколько и кто? Карпаты и Рух еще не решили вопрос по трансферу игроков

Карпати

Новина українською

На данный момент "Карпаты" и "Рух" еще не определились, какие игроки и сколькоперейдут в состав команды Владислава Лупашко.

По данным журналиста и комментатора Виктора Вацко, из "Руха" в "Карпаты" могут уйти до семи футболистов, однако пока что конкретики в этом вопросе нет.

Команды еще не вышли из отпуска, а владельцы пока окончательно не достигли договоренности по объединению двух клубов, однако у сторон есть время до конца сезона.

Также на данный момент непонятно, будет ли учитываться мнение главного тренера "зелено-белых" Владислава Лупашко пол этому вопросу.

Напомним, что ранее Вацко рассказал, какую сумму получит Григорий Козловский с продажи клуба.

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Владислав Лупашко Виктор Вацко Рух (Львов) Карпаты (Львов)
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Источник:
Вацко Live
Опубликовал: Михаил Черныш
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