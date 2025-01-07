Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сколько и кто? Карпаты и Рух еще не решили вопрос по трансферу игроков
Больше будет известно, когда команды выйдут из отпуска
Карпати
На данный момент "Карпаты" и "Рух" еще не определились, какие игроки и сколькоперейдут в состав команды Владислава Лупашко.
По данным журналиста и комментатора Виктора Вацко, из "Руха" в "Карпаты" могут уйти до семи футболистов, однако пока что конкретики в этом вопросе нет.
Команды еще не вышли из отпуска, а владельцы пока окончательно не достигли договоренности по объединению двух клубов, однако у сторон есть время до конца сезона.
Также на данный момент непонятно, будет ли учитываться мнение главного тренера "зелено-белых" Владислава Лупашко пол этому вопросу.
Напомним, что ранее Вацко рассказал,
Популярное сейчас
- Ингулец без главного тренера вышел из отпуска
- Стало известно, когда будут готовы результаты пробы B Мудрика
- Шахтер намерен приобрести перспективного украинца Ворсклы
- Защитник Руха и Суркис-младший прошли медосмотр вместе с Динамо. В стане киевлян отсутствует Шепелев
- Рафаэлла Сантос, сестра Неймара, снова в отношениях с Габиголом: роман возродился
- Праздничное настроение: как украинские звезды футбола встречали Новый год 2025