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Левый Берег назвал лучшего игрока команды в 2024 году
Лучшим был назван голкипер команды
fclb.com.ua
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Наибольшую поддержку болельщиков получил голкипер Максим Механив, который набрал 47% голосов.
Вторым финишировал Олег Синица, за которого отдали свои голоса 30% фанов, а третьим стал Даниил Сухоручко - 9%.
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Источник:Лівий Берег
Опубликовал: Михаил Черныш
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