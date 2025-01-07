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Левый Берег назвал лучшего игрока команды в 2024 году

Премьер-лига

Лучшим был назван голкипер команды

Левый Берег назвал лучшего игрока команды в 2024 году

fclb.com.ua

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"Левый Берег" подвел итоги голосования болельщиков на звание лучшего игрока команды в 2024 году.

Наибольшую поддержку болельщиков получил голкипер Максим Механив, который набрал 47% голосов.

Вторым финишировал Олег Синица, за которого отдали свои голоса 30% фанов, а третьим стал Даниил Сухоручко - 9%.

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Левый берег (Киев) Максим Механив
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Источник:
Лівий Берег
Опубликовал: Михаил Черныш
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