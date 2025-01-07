Экс-тренер Ингульца: Туалеты на стадионе петровского клуба – это вообще one love

Бывший тренер "Ингульца" Игорь Ермаков высказался об инфраструктуре клуба.

– Какая инфраструктура вообще в Петрово? Я всегда, когда смотрел трансляции "Ингульца", когда они играли в Первой лиге, мне всегда в глаза бросался этот туалет, который всегда попадал в кадр. Или еще бабушка, которая что-то на огороде за стадионом убирает.

– Я не знаю больше таких команд. Это чисто сельская команда, кто бы что ни говорил – в полном смысле этого слова. Туалеты – это вообще one love, это бесспорно.

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– И трибуна с клеткой.

– Да, и трибуна с клеткой, 100 процентов. Но нужно понять колорит. В самом Петровом есть 2 стадиона: этот, что вы видели – "Кузница чемпионов", и новый, который достраивался или уже достроился, я не знаю, какое там сейчас состояние.

Но поле там гораздо лучше, чем на "Кузнице", и мы там проводили свои тренировки, общая масса тренировок была там. А сама команда базируется не в Петровом, а в селе Владимировка. Это действительно село, где, насколько я знаю, живут примерно 800 человек, где куры, гуси, свиньи ходят прямо по улице.

И там есть искусственное поле полноразмерное. Мы там играли, кстати, последний тур к зиме, когда ухудшились погодные условия, с "Горняком-Спорт". И в этом же селе немного дальше, где-то километр пройти пешком, есть еще зеленое поле.

Оно немного меньше, но, в принципе, для тех моментов, которые мы использовали в своем тренировочном процессе, оно нам полностью подходило.