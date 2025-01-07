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Кривбасс сделал предложение по аргентинскому форварду

Премьер-лига

Факундо Батиста - на карандаше у Кривбасса

Кривбасс сделал предложение по аргентинскому форварду

фото из свободных источников

Новина українською

"Кривбасс" проявляет активный интерес к аргентинскому форварду "Пеньяроля" Факундо Батисту, который играет в аренде за мексиканскую "Некаксу".

Как сообщает ADN Fútbol, украинский клуб уже сделал официальное предложение по 28-летнему футболисту.

Также за игроком следит "Годой-Крус".

При этом отмечается, что "Пеньяроль" хотел бы оставить игрока до лета, поэтому многое будет зависеть от самого Батиста.

Transfermarkt оценивает форварда в 1,8 млн евро. В текущем сезоне Факундо Батиста провел 23 матча на клубном уровне, забил 10 голов и отдал 3 ассиста.

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Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
07.01.2025 в 02:32
Надо брать. С этим напом Кривбасс порвет дырку и копанку на британский флаг
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
07.01.2025 в 02:32
Надо брать. С этим напом Кривбасс порвет дырку и копанку на британский флаг
Ответить
0
0

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