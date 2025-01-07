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Кривбасс сделал предложение по аргентинскому форварду
Факундо Батиста - на карандаше у Кривбасса
фото из свободных источников
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Как сообщает ADN Fútbol, украинский клуб уже сделал официальное предложение по 28-летнему футболисту.
Также за игроком следит "Годой-Крус".
При этом отмечается, что "Пеньяроль" хотел бы оставить игрока до лета, поэтому многое будет зависеть от самого Батиста.
Transfermarkt оценивает форварда в 1,8 млн евро. В текущем сезоне Факундо Батиста провел 23 матча на клубном уровне, забил 10 голов и отдал 3 ассиста.
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