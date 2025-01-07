Кривбасс сделал предложение по аргентинскому форварду

" Кривбасс " проявляет активный интерес к аргентинскому форварду "Пеньяроля" Факундо Батисту, который играет в аренде за мексиканскую "Некаксу".

Как сообщает ADN Fútbol, украинский клуб уже сделал официальное предложение по 28-летнему футболисту.

Также за игроком следит "Годой-Крус".

При этом отмечается, что "Пеньяроль" хотел бы оставить игрока до лета, поэтому многое будет зависеть от самого Батиста.

Transfermarkt оценивает форварда в 1,8 млн евро. В текущем сезоне Факундо Батиста провел 23 матча на клубном уровне, забил 10 голов и отдал 3 ассиста.