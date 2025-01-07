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Экс-игрок Черноморца войдет в тренерский штаб Григорчука в ЛНЗ - СМИ
Григорчук усилился старым знакомым
Фото: ФК Чорноморець
Экс-игрок "Черноморца" Сергей Политыло войдет в тренерский штаб ЛНЗ, сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, в условиях трансферного бана тренеры одесского клуба всерьез рассматривали возможность усилить состав команды своим коллегой - 35-летним Политыло. Такая идея возникла и могла быть реализована Александром Бабичем еще летом.
Но ситуация изменилась. Политыло получил предложение войти в тренерский штаб Романа Григорчука в черкасский ЛНЗ и согласился.
Тренер Григорчук и футболист Политыло пересекались почти 15 лет назад в "Черноморце" и тогда Сергей определенный период был капитаном "моряков".
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