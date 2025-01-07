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Экс-игрок Черноморца войдет в тренерский штаб Григорчука в ЛНЗ - СМИ

Премьер-лига

Григорчук усилился старым знакомым

Экс-игрок Черноморца войдет в тренерский штаб Григорчука в ЛНЗ - СМИ

Фото: ФК Чорноморець

Новина українською

Экс-игрок "Черноморца" Сергей Политыло войдет в тренерский штаб ЛНЗ, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, в условиях трансферного бана тренеры одесского клуба всерьез рассматривали возможность усилить состав команды своим коллегой - 35-летним Политыло. Такая идея возникла и могла быть реализована Александром Бабичем еще летом.

Но ситуация изменилась. Политыло получил предложение войти в тренерский штаб Романа Григорчука в черкасский ЛНЗ и согласился.

Тренер Григорчук и футболист Политыло пересекались почти 15 лет назад в "Черноморце" и тогда Сергей определенный период был капитаном "моряков".

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Сергей Политыло Черноморец (Одесса) ЛНЗ (Черкассы) ТаТоТаке
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
07.01.2025 в 10:21
с Бабичем не кто не хочет работать кроме кума Боровика---гоните этих 2 пустышек
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
07.01.2025 в 10:21
с Бабичем не кто не хочет работать кроме кума Боровика---гоните этих 2 пустышек
Ответить
0
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