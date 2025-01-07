Экс-игрок Черноморца войдет в тренерский штаб Григорчука в ЛНЗ - СМИ

Экс-игрок "Черноморца" Сергей Политыло войдет в тренерский штаб ЛНЗ, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, в условиях трансферного бана тренеры одесского клуба всерьез рассматривали возможность усилить состав команды своим коллегой - 35-летним Политыло. Такая идея возникла и могла быть реализована Александром Бабичем еще летом.

Но ситуация изменилась. Политыло получил предложение войти в тренерский штаб Романа Григорчука в черкасский ЛНЗ и согласился.

Тренер Григорчук и футболист Политыло пересекались почти 15 лет назад в "Черноморце" и тогда Сергей определенный период был капитаном "моряков".