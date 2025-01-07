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Денис Попов: Во время сборов должны хорошо подготовиться к еврокубковым матчам
Футболист киевлян рассказал о подготовке команды в Турции
Фото: ФК Динамо Київ
Защитник киевского "Динамо" Денис Попов поделился впечатлениями от тренировочного сбора и процесса подготовки к матчам второй половины сезона.
"Отпуск был коротким. Немного отдохнули, а сейчас с новыми силами и эмоциями возвращаемся к работе. Во время первой части сборов будем, как и обычно, заниматься беговыми упражнениями, во второй акцент будет на работе с мячом. После отдыха всегда нелегко возвращаться, но так всегда было, есть и будет, поэтому все нормально".
"Это была лишь первая тренировка, в том числе и для некоторых молодых игроков. Посмотрим, что будет дальше. Надеюсь, что они смогут усилить наш состав и помочь в будущем. Главное — плодотворно работать и не задирать высоко нос".
"Какие у меня ожидания от сборов? Во-первых, хорошо подготовиться к матчам Лиги Европы, сыграть их, после чего уже целенаправленно готовиться к возобновлению сезона в чемпионате Украины. До матчей в еврокубках не так уж и много, поэтому мы будем готовиться. Главное, чтобы все здоровы были".
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Отметим, что первые официальные матчи "Динамо" в 2025 году проведет 21-го и 30-го января в Лиге Европы против турецкого "Галатасарая" и латвийского "РФС" соответственно.
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