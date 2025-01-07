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Денис Попов: Во время сборов должны хорошо подготовиться к еврокубковым матчам

Премьер-лига

Футболист киевлян рассказал о подготовке команды в Турции

Денис Попов: Во время сборов должны хорошо подготовиться к еврокубковым матчам

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Защитник киевского "Динамо" Денис Попов поделился впечатлениями от тренировочного сбора и процесса подготовки к матчам второй половины сезона.

"Отпуск был коротким. Немного отдохнули, а сейчас с новыми силами и эмоциями возвращаемся к работе. Во время первой части сборов будем, как и обычно, заниматься беговыми упражнениями, во второй акцент будет на работе с мячом. После отдыха всегда нелегко возвращаться, но так всегда было, есть и будет, поэтому все нормально".

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"Это была лишь первая тренировка, в том числе и для некоторых молодых игроков. Посмотрим, что будет дальше. Надеюсь, что они смогут усилить наш состав и помочь в будущем. Главное — плодотворно работать и не задирать высоко нос".

"Какие у меня ожидания от сборов? Во-первых, хорошо подготовиться к матчам Лиги Европы, сыграть их, после чего уже целенаправленно готовиться к возобновлению сезона в чемпионате Украины. До матчей в еврокубках не так уж и много, поэтому мы будем готовиться. Главное, чтобы все здоровы были".

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Отметим, что первые официальные матчи "Динамо" в 2025 году проведет 21-го и 30-го января в Лиге Европы против турецкого "Галатасарая" и латвийского "РФС" соответственно.

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Источник:
ФК Динамо Київ
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
07.01.2025 в 10:22
вы уже свои кубки просрали
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
07.01.2025 в 10:22
вы уже свои кубки просрали
Ответить
0
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