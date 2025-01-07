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Полесье вышло из отпуска и отправилось на зимние сборы в Турцию

Премьер-лига

"Волки" начинают подготовку ко второй части сезона

Полесье вышло из отпуска и отправилось на зимние сборы в Турцию

Фото: ФК Полісся

Новина українською

"Полесье" вышло из отпуска и начинает подготовку ко второй части сезона.

Главная команда отправилась на учебно-тренировочный сбор в Турцию. Первая тренировка состоится 8 января. За весь период житомирская команда планирует сыграть семь контрольных поединков. Имена соперников станут известны позже.

Тренерский штаб во главе с Имадом Ашуром взял на зимний сбор 29 футболистов.

Напомним, осеннюю часть сезона "Полесье" завершило на 5-м месте турнирной таблицы УПЛ, набрав 27 очков в 17 матчах.

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Источник:
ФК Полісся
Опубликовал: Алина Ерофеева
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