Полесье вышло из отпуска и отправилось на зимние сборы в Турцию

"Полесье" вышло из отпуска и начинает подготовку ко второй части сезона.

Главная команда отправилась на учебно-тренировочный сбор в Турцию. Первая тренировка состоится 8 января. За весь период житомирская команда планирует сыграть семь контрольных поединков. Имена соперников станут известны позже.

Тренерский штаб во главе с Имадом Ашуром взял на зимний сбор 29 футболистов.

Напомним, осеннюю часть сезона "Полесье" завершило на 5-м месте турнирной таблицы УПЛ, набрав 27 очков в 17 матчах.