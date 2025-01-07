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Полесье вышло из отпуска и отправилось на зимние сборы в Турцию
"Волки" начинают подготовку ко второй части сезона
Фото: ФК Полісся
"Полесье" вышло из отпуска и начинает подготовку ко второй части сезона.
Главная команда отправилась на учебно-тренировочный сбор в Турцию. Первая тренировка состоится 8 января. За весь период житомирская команда планирует сыграть семь контрольных поединков. Имена соперников станут известны позже.
Тренерский штаб во главе с Имадом Ашуром взял на зимний сбор 29 футболистов.
Напомним, осеннюю часть сезона "Полесье" завершило на 5-м месте турнирной таблицы УПЛ, набрав 27 очков в 17 матчах.
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Источник:ФК Полісся
Опубликовал: Алина Ерофеева
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